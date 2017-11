Castells starker Anfang reicht

Kreisklasse Schweinfurt 2

TSV Heidenfeld – DJK Stadelschwarzach 3:2 SG Castell/Wiesenbronn – SV Kirchschönbach 3:0 TSV Grettstadt – FT Schweinfurt II abg. Türkiyemspor SV 12 SW – TSV/DJK Wiesentheid II abg. FC Röthlein/Schwebheim – FV Türkgücü Schweinfurt abg. SG Frankenwinheim/Schallfeld – FC Reupelsdorf abg.

1. (1.) DJK Stadelschwarzach 15 12 2 1 51 : 24 38 2. (2.) TSV Grettstadt 13 10 2 1 40 : 21 32 3. (5.) SG Castell/Wiesenbronn 13 6 4 3 41 : 24 22 4. (6.) TSV Heidenfeld 13 7 1 5 29 : 25 22 5. (3.) FT Schweinfurt II 13 7 0 6 42 : 24 21 6. (4.) Türkiyemspor SV 12 SW 12 6 2 4 34 : 31 20 7. (7.) FC Reupelsdorf 12 5 4 3 24 : 24 19 8. (8.) SC Brünnau 13 4 3 6 25 : 29 15 9. (9.) SV Kirchschönbach 15 4 3 8 26 : 35 15 10. (10.) FV Türkgücü Schweinfurt 12 4 1 7 35 : 41 13 11. (11.) TSV/DJK Wiesentheid II 12 3 3 6 24 : 31 12 12. (12.) SG Frankenwinheim/Schallfeld 13 2 7 4 28 : 37 11 13. (13.) FC Röthlein/Schwebheim 12 2 2 8 17 : 39 8 14. (14.) SV-DJK Oberschwarzach II 12 0 2 10 16 : 47 2

TSV Heidenfeld – DJK Stadelschwarzach 3:2 (2:1). Beim überraschend starken Verfolger kassierte Stadelschwarzach zu jeweils ungünstigen Momenten die Gegentreffer. Den dritten vermochte die DJK nicht mehr auszugleichen, obwohl genug Zeit und Chancen vorhanden waren. Doch der Sturmlauf der Gäste blieb letztlich vergebens.

Tore: 1:0 Marcel Graf (4.), 1:1 Rene Rottendorf (6.), 2:1 Benedikt Graf (44.), 3:1 Christian Stephan (47.), 3:2 Rene Rottendorf (90.).

SG Castell/Wiesenbronn – SV Kirchschönbach 3:0 (3:0). Eine starke erste Halbzeit reichte den Gastgebern in Castell, bei der Torjäger Tobias Gnebner das Ganze mit dem 1:0 per Abpraller einleitete. „Wir haben es am Anfang wirklich gut gemacht und hatten noch mehr Chancen. Es fehlte oft der letzte Pass“, zeigte sich Spielertrainer Oliver Koch zufrieden. Im zweiten Abschnitt kam der Gast etwas auf, ohne dass der SG-Erfolg in Gefahr geriet.

Tore: 1:0 Tobias Gnebner (20.), 2:0 Tobias Gnebner (25), 3:0 Sascha Kümmel (40.).