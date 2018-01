Botschafter der Marke Bayern

Das Puzzle bei Bayern Kitzingen vervollständigt sich. Nachdem der Verein Tim Reiner und Thomas Hofmann, derzeit in gleicher Funktion beim Kreisliga-Tabellenführer Dettelbach und Ortsteile tätig, als Trainerduo für die neue Saison gewann, installierte er zudem einen neuen Sportleiter. Diese Stelle ist seit dem Rücktritt Kabil Jabiris im November vakant und wird zum 1. Juli mit einem alten Bekannten am Bleichwasen besetzt: Erwin Klafke.

Der 53-Jährige betritt mit seiner Position zwar Neuland, das aber auf altem Grund. Denn am Bayernplatz kennt er beinahe jeden Winkel. „Eigentlich war ich nie so richtig weg“, sagt er über sein Verhältnis zum Kitzinger Traditionsverein, zu dem ihm Worte Wolfgang Schneiders einfallen, der weiland sagte: „Die Bayern sind in Kitzingen eine echte Marke.“ Den Kontakt zum Verein habe er trotz seines Abgangs im März 2015 nie verloren und, sofern es die Zeit erlaubte, die Spiele am Bleichwasen verfolgt. Noch einige Spieler aus seiner Zeit als Trainer der zweiten Mannschaft, mit der er zwei Meisterschaften gewann und von der A-Klasse in die Kreisliga aufstieg, sind bis heute für den Verein aktiv. Er selbst trainierte anschließend den FC Hopferstadt und stieg mit ihm im letzten Sommer über die Relegation in die Kreisliga auf.

Nach drei Jahren hört er aber zum Saisonende im Ochsenfurter Gau auf. Das gab er bereits Anfang Januar be kannt. Wieder nutzten die Verantwortlichen von Bayern Kitzingen die Gunst der Stunde. Zahlreiche Gespräche folgten, mit Tim Reiner und Thomas Hofmann, mit Toni Orth und Robert Geitz, bis zur Bekanntgabe der Einigung vergangene Woche. „Dabei haben wir schnell einen Konsens gefunden und sind so verblieben, dass ich diese Aufgabe ab Juli übernehme“, berichtet Klafke. Bei den Bayern möchte er nun „mithelfen, dass wir den Verein mit einem Plan wieder gemeinsam in die richtige Richtung lenken“. Nach über 25 Jahren als Trainer sei er „an einem Punkt, an dem ich nicht mehr so stark in der ersten Reihe gefordert sein möchte“.

Daher kam die Anfrage aus Kitzingen gelegen, sich erstmals in der Funktion als Sportleiter mehr im organisatorischen Bereich einzubringen. Ein wichtiger Teil werde sein, die beiden Trainer zu entlasten, so dass die sich auf das Sportliche konzentrieren können. Alleinige Entscheidungen werde er nicht treffen: „Ich stehe für eine offene und ehrliche Kommunikation. Wenn ich Ideen einbringe, nehme ich Vorstand und Trainer natürlich mit. “ Denn aufgehen könne der entworfene Plan nur, wenn alle Rädchen ineinandergreifen. „Um Erfolg zu haben, gehört nicht nur ein Erwin Klafke dazu, sondern es braucht den gesamten Verein. Es muss jedem bewusst sein, dass die Dinge nicht von alleine laufen, sondern dass wir sie zusammen anpacken müssen.“

Klafkes erste Aufgabe als designierter Sportleiter war es, Niklas Müller und Michael Schardt als Betreuer für die nächste Saison zu gewinnen. Dass ihm das gelungen sei, freue ihn besonders, denn beide nennt er „zwei absolut zuverlässige Kumpels“. Als weiteres Ziel formuliert er, die erste und zweite Mannschaft und die U 19-Junioren mehr miteinander zu verbinden, um die „Marke Bayern“ auf und neben dem Platz zu stärken. „Das Interesse an Bayern Kitzingen ist bis heute allgemein sehr groß. Über ein entsprechendes Auftreten wollen wir in Zukunft wieder mehr Zuschauer auf den Bayernplatz bekommen. Alle sollen mit Freude dabei sein“, sagt Klafke. Erste Anzeichen dafür stellte er bereits fest: „Wir müssen zwar zunächst unsere Planungen ins Trockene bringen, doch schon heute ist bei vielen eine große Vorfreude zu verspüren.“

Trotz der Aufbruchsstimmung erinnert er seine Mitstreiter: „Wir müssen am Boden bleiben und in der nächsten Saison vor allem Strukturen schaffen, um uns gut zu präsentieren und, voraussichtlich in der Kreisliga, gut zu platzieren.“ Diese Liga lernt er bereits in ihrer aktuellen Zusammensetzung mit seiner aktuellen Mannschaft kennen. In Hopferstadt, und das ist ihm wichtig, werde er sich bis zum Schluss mit voller Kraft dafür einsetzen, die Klasse zu halten.