Bayern Kitzingen ist nach 30 Minuten schon geschlagen

Bezirksliga West

FC Viktoria Kahl – TSV Rottendorf 2:0 TSV Uettingen – BSC Schweinheim 3:0 SpVgg Hösbach-Bahnhof – TSV Keilberg 2:1 DJK Hain – TuS Frammersbach 3:5 FC Leinach – Bayern Kitzingen 5:0 FV Karlstadt – TuS Leider abg. SC Schwarzach – FG Marktbreit/Martinsheim abg. Vatan Spor Aschaffenburg – Neuhütten/Wiesthal 0:3

1. (2.) FC Viktoria Kahl 16 11 3 2 33 : 14 36 2. (1.) SV Vatan Spor Aschaffenburg 16 10 3 3 45 : 26 33 3. (3.) TuS Leider 14 9 2 3 38 : 15 29 4. (4.) FV Karlstadt 15 8 4 3 30 : 14 28 5. (5.) BSC Schweinheim 17 8 3 6 32 : 28 27 6. (6.) TSV Rottendorf 16 8 2 6 30 : 18 26 7. (7.) TSV Neuhütten/Wiesthal 16 8 1 7 30 : 23 25 8. (8.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 16 8 1 7 31 : 32 25 9. (9.) TuS Frammersbach 14 7 2 5 29 : 23 23 10. (10.) TSV Uettingen 15 7 2 6 26 : 25 23 11. (11.) DJK Hain 14 6 1 7 21 : 25 19 12. (12.) FG Marktbreit/Martinsheim 15 5 2 8 21 : 32 17 13. (13.) TSV Keilberg 15 4 2 9 22 : 29 14 14. (15.) FC Leinach 16 3 4 9 25 : 38 13 15. (14.) SC Schwarzach 16 3 3 10 17 : 40 12 16. (16.) Bayern Kitzingen 17 1 1 15 10 : 58 4

FC Leinach – Bayern Kitzingen 5:0 (3:0). Burkhard Straßbergers leise Hoffnung, beim Vorletzten Leinach ein Ergebnis zu erzielen, das Schlusslicht Bayern Kitzingen etwas näher an die Konkurrenz rückt, war bereits Mitte der ersten Halbzeit dahin. Zu diesem Zeitpunkt führten die Hausherren mit drei Toren. „In den ersten 30 Minuten sind wir nicht ins Spiel gekommen. Wir kamen immer einen Schritt zu spät und der Gegner war uns in allen Belangen einen Tick überlegen“, berichtete Straßberger. Da die Gastgeber nach diesen drei Toren weniger investierten, kamen die Gäste phasenweise bis zur Halbzeit sogar besser ins Spiel. „Natürlich war das bei diesem Spielstand Makulatur“, erklärte Kitzingens Trainer.

Personell hatte er zum vorherigen Heimspiel in Bestbesetzung nur eine Änderung vornehmen müssen, denn für den fehlenden André Hartmann spielte Davide de Luca von Beginn an. „Bis auf einmal in dieser Saison war unsere Aufstellung eigentlich ganz passabel. Doch sieht man daran, dass es eben bei uns nur reicht, wenn wir zu 100 Prozent unsere Leistung bringen können“, meinte Straßberger. Nach den schnellen drei Toren der Hausherren in der ersten halben Stunde hielten die Kitzinger Bayern den Gegner im weiteren Verlauf der Partie für längere Zeit von ihrem Tor fern, denn erst nach 70 Minuten gelang Christian Roos ein weiteres Tor. In der Schlussphase traf Roos erneut, wodurch er seine Ausbeute auf drei Tore erhöhte.

„In den letzten 60 Minuten spielten wir recht ordentlich. Aber dennoch war für uns nichts mehr zu holen, denn der Sieg Leinachs geriet dadurch nicht in Gefahr“, erklärte Straßberger. Während Kitzingen mit einem Rückstand von acht Punkten auf den Vorletzten Schwarzach, dessen Spiel gegen Marktbreit abgesagt wurde, Letzter bleibt, verbesserte sich Leinach um eine Position.

Tore: 1:0 Kevin Klisch (17.), 2:0 Christian Roos (21.), 3:0 Lukas Hemmerich (27.), 4:0 Christian Roos (70.), 5:0 Christian Roos (83.). Zuschauer: 60.

Restprogramm