Bayern Kitzingen II ist nun Letzter

A-Klasse 3 Würzburg

TSV Gerbrunn II – Bayern Kitzingen II 3:1 SSV Kitzingen II – SV Erlach/Sulzfeld II abg. SC Schernau – Buchbrunn/Mainstockheim II 1:5 FC Iphofen – SC Schwarzach II abg. SV Markt Einersheim – TSV Repperndorf abg. DJK Effeldorf – Dettelbach und Ortsteile II abg.

1. (1.) FC Iphofen 12 9 1 2 33 : 10 28 2. (2.) SV Erlach/Sulzfeld II 11 7 3 1 32 : 10 24 3. (3.) Dettelbach und Ortsteile II 10 7 1 2 26 : 12 22 4. (4.) TSV Repperndorf 12 6 4 2 30 : 19 22 5. (5.) SV Markt Einersheim 10 7 0 3 21 : 15 21 6. (6.) Buchbrunn/Mainstockheim II 14 6 3 5 30 : 28 21 7. (7.) DJK Effeldorf 12 5 2 5 20 : 20 17 8. (8.) SC Schwarzach II 12 5 2 5 19 : 27 17 9. (9.) SSV Kitzingen II 10 4 1 5 21 : 20 13 10. (10.) SC Schernau 12 3 1 8 17 : 36 10 11. (11.) SV Sickershausen II 11 2 1 8 15 : 32 7 12. (13.) TSV Gerbrunn II 13 2 1 10 20 : 40 7 13. (12.) Bayern Kitzingen II 11 1 2 8 10 : 25 5

Im Abstiegsspiel zwischen den beiden zweiten Garnituren aus Gerbrunn und den Kitzinger Bayern tauschten durch den 3:1-Hausherrensieg die Teams die Plätze. Die junge Bayernelf konnte im Würzburger Stadtteil Gerbrunn gut eine Stunde gegenhalten. Die frühe 1:0-Führung in der siebten Minute durch Tobias Böhm hatte bis zur 72. Minute Bestand. Durch einen Strafstoß für den TSV kippte die Partie zugunsten des Tabellenletzten. In der Schlussphase ließen die Kräfte bei den Kitzingern immer deutlicher nach und Gerbrunn kam schließlich noch zu einem verdienten 3:1-Erfolg. Und kann sich durch diesen Sieg ans hintere Mittelfeld dieser Klasse heran schieben.

Eine überraschend klare Angelegenheit brachte die Begegnung in Schernau zustande. Die zweite Garnitur der Spielgemeinschaft Buchbrunn/Mainstockheim siegte deutlich mit 5:1-Toren und hält somit erfreulicherweise den Anschluss ans vordere Mittelfeld. Schernau hingegen muss schon seit Wochen mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft antreten. Gegen Buchbrunn/Mainstockheim machte sich außerdem noch bemerkbar, dass diese einige Akteure der Ersten Mannschaft einsetzen konnten. „Wir konnten über die gesamte Spielzeit mithalten. Doch in den entscheidenden Szenen war uns der Gegner natürlich überlegen“, so SC Trainer Winfried Regner. Auch der Gegner erkannte die Leistung der Hausherren neidlos an. „Das Ergebnis fiel zu hoch aus. Man muss jedoch Respekt für Schernau haben, dass diese noch alleine eine Mannschaft stellen,“ so Rudi Förster von den Gästen.

TSV Gerbrunn II – Bayern Kitzingen II 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Tobias Böhm (7.), 1:1 Michael Tschirner (72./Foulelfmeter), 2:1 Mirco Venohr (80.), 3:1 Michael Tschirner (91.). SV Schernau – Buchbrunn/Mainstockheim 1:5 (0:2). Tore: 0:1 Norbert Dappert (10.), 0:2 David Kopping (25.), 0:3 Michael Twardy (48.), 0:4 Maximilian Hollenbacher (63.), 0:5 David Kopping, 1:5 Jonas Zink (72.).