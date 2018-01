Außenseiter haut Experten vom Hocker

Zumindest im Hallenfußball gehört der TSV Nordheim/Sommerach zu den unterfränkischen Spitzenklubs. Der Kreisligist, der zur Winterpause auf Rang drei seiner Klasse steht, hat am Wochenende den Sprung zum Endturnier des Bezirks geschafft – etwas überraschend, wie selbst Sportleiter Helmut Pfaff sagt. „Mich hat es fast vom Hocker gehaut, als ich die Nachricht bekam.“ Er selbst war beim Turnier im Futsal-Modus in Schweinfurt zwar nicht dabei, jedoch ständig auf dem Laufenden. Erstmals gelang dem TSV nun die Qualifikation zum Bezirksturnier, „ein schöner Erfolg“, so Pfaff.

Dass die Mannschaft in der Halle gut spielen kann, hat sich bereits in den Tagen zuvor gezeigt, obwohl sie kaum dort trainiert. Als Zweiter hinter Oberschwarzach schaffte sie beim Vorturnier in Volkach den Sprung zur Kreismeisterschaft. Dazu erreichte der TSV beim gut besetzten Hallenturnier in Wiesentheid das Finale. „Da merkt man schon, dass wir eine gute Truppe haben. Wir sind auch in Schweinfurt mit der nahezu selben Mannschaft angetreten“, sagte der Sportleiter.

Die Kicker von der Weininsel benötigten dort in der Vorrunde etwas Anlauf, denn zum Start setzte es eine 0:1-Niederlage gegen Kreisliga-Rivale DJK Altbessingen. Gegen Bezirksligist TSV Gochsheim gelang dann ein 3:2. Es folgten ein 3:3 gegen die FT Schweinfurt und ein 5:1 gegen Türkyemspor, was schließlich zu Platz zwei in der Gruppe hinter Altbessingen reichte.

Im Halbfinale stand erneut die DJK Oberschwarzach als Gegner, die die Nordheimer kürzlich bereits in Wiesentheid knapp bezwungen hatten. Im Sechsmeterschießen wurde TSV-Torhüter Christopher Schmitt mit zwei gehaltenen Bällen zum Helden. „Christopher ist eigentlich Feldspieler, aber in der Halle ein guter Torwart. Er wurde kürzlich sogar mal zum besten Torwart gewählt“, so Pfaff. Mit zum Team gehörte auch Nachwuchsspieler Hannes Then, der bislang in der Kreisliga nicht zum Einsatz kam.

In Aschaffenburg sieht Sportleiter Pfaff seine Kicker in der Außenseiterrolle – zumal sie neben dem TSV Großbardorf (Bayernliga), dem TSV Unterpleichfeld (Landesliga) und dem BSC Schweinheim (Bezirksliga) die am niedrigsten eingruppierte Mannschaft sind. Das weiß natürlich auch Helmut Pfaff. „Wir werden mal locker dort hinfahren und schauen, wie weit wir kommen. Der beste Gruppendritte kommt ja auch weiter. Vielleicht gelingt uns wieder eine Überraschung.“

Zum Bezirksturnier nach Aschaffenburg setzt der TSV Nordheim/Sommerach einen Fanbus ein. Abfahrt ist kommenden Sonntag (21. Januar) um 13 Uhr in Nordheim (Bushaltestelle) und um 13.10 Uhr in Sommerach (Kirchplatz). Die Mitfahrt ist kostenlos. Beim Turnier zahlen Erwachsene 5 Euro Eintritt, Jugendliche (ab 14 Jahren), Frauen und Rentner 3 Euro.