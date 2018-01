Aufsteiger Marktbreit gleicht sein Konto aus

Landesliga Nord Frauen

FC Schwarzenfeld – Germania Marktbreit 3:5 (2755:2774)

Auf den nicht gerade einfachen Bahnen lösten Marktbreits Frauen ihre schwere Auswärtsaufgabe durch zwei 500-er-Ergebnisse von Christine Schneider und Katharina Kleinschroth. Schneider dominierte ihre Gegnerin von Beginn an und setzte sich mit 4:0 durch. Im zweiten Duell spielten Ute Endres und ihre Kontrahentin auf Augenhöhe, ehe ein katastrophaler dritter Satz der Germanin den Mannschaftspunkt kostete. Im Mittelpaar hatte Theresa Tiedemann riesige Schwierigkeiten mit der Anlage und musste den Mannschaftspunkt ebenfalls der Heimakteurin überlassen. Am Ende stand ein glattes 0:4 und einige eingebüßte Kegel auf der Anzeigetafel. Katharina Kleinschroth dagegen sorgte für den zweiten Erfolg auf Marktbreiter Seite. Sie setzte sich gleich in den ersten beiden Durchgängen uneinholbar ab, blieb aber auch im Anschluss spielbestimmend und holte sich so alle vier Sätze. Vor dem Schlussdurchgang betrug der Spielstand somit 2:2 und 51 Kegel Vorsprung – eine durchaus gute Ausgangsbasis für die noch folgenden Spielerinnen.

Auch Anja Obernöder hatte erhebliche Anpassungsschwierigkeiten und lag zur Halbzeit sehr deutlich zurück. Daran änderte sich im weiteren Verlauf nichts mehr. Letztlich musste sie satzpunktlos die Bahnen verlassen. Damit fiel die Entscheidung im Parallelduell, in dem beide Spielerinnen auf Augenhöhe kämpften. Mit jeweils 1,5 Satzpunkten gingen Yvonne Schneider und die Schwarzenfelderin in den entscheidenden Schlussdurchgang. Hier zeigte die Marktbreiterin die besseren Nerven und sicherte den Germaninnen den Sieg.

1. (1.) ASV Fronberg 11 60 18 : 4 2. (2.) FC Eintracht Bamberg 11 54.5 14 : 8 3. (3.) BSC Regensburg 11 56 13 : 9 4. (4.) Gut Holz Häusling 11 49 13 : 9 5. (6.) Germania Marktbreit 11 48 11 : 11 6. (5.) FC Schwarzenfeld 11 40 10 : 12 7. (7.) ESV Schweinfurt 11 39 10 : 12 8. (7.) Comet Langenzenn 11 36 9 : 13 9. (9.) SKK Raindorf 11 38 8 : 14 10. (10.) CT Post Franken Coburg 11 19.5 4 : 18

Marktbreit: Christine Schneider 4:0 (507:447), Ute Endres 2:2 (441:461), Theresa Tiedemann 0:4 (400:446), Katharina Kleinschroth 4:0 (508:451), Anja Obernöder 0:4 (440:490), Yvonne Schneider 2,5:1,5 (478:460).

Regionalliga Männer

ESV Schweinfurt II – Germania Marktbreit 5:3 (3416:3388)

Gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenverbleib wollten Marktbreits Herren Zählbares aus Schweinfurt mit nach Hause nehmen. Aber auch die Schweinfurter benötigten die Punkte. Im ersten Spielabschnitt stellte sich Charly Haaf schnell auf die Bahnanlage ein und ließ seinen Gegner auf die Vollen klar hinter sich. Dieser konterte jedoch in den ersten beiden Sätzen mit starkem Räumen und holte so im Endspurt noch beide Satzpunkte. Unbeirrt davon steigerte sich Haaf nochmals deutlich und gab dem Duell mit einer überragenden zweiten Hälfte noch eine deutliche Wendung. Ähnlich lief es bei Roland Knieling. Nach drei Bahnen und 1:2-Satzrückstand lag er scheinbar aussichtslos im Hintertreffen. Dann jedoch spielte auch er einen überragenden Schlussdurchgang und nutzte damit die plötzlich auftretenden Schwierigkeiten des Schweinfurters gnadenlos aus. Das Mittelpaar versuchte in der Folge, das Momentum zu nutzen. Zur Spielhälfte verliefen beide Duelle ausgeglichen, ehe teils große Durchhänger im dritten Satz die Vorentscheidung für die Heimakteure brachten. Yannick Haaf hatte bei 2:2-Satzpunkten mit den letzten Würfen noch einmal die Chance vorbeizuziehen, konnte diese aber nicht nutzen. Auch Markus Lohmüller unterlag bei 2:2 über das Gesamtergebnis. Bei 2:2 konnte das Schlussduo noch 25 Kegel Vorsprung mit auf die Bahnen nehmen. Christian Rüth bekam es mit dem an diesem Tag besten ESVler zu tun, der sofort in die Spur fand. Rüth musste nach zwei Durchgängen den Mannschaftspunkt bereits abschreiben. Eberhard Knöchel zog seinem Gegner auf der dritten Bahn den Zahn und hatte bei 2:1 den Mannschaftspunkt so gut wie sicher. Vor der Schlussbahn wiesen die Marktbreiter dabei einen Kegel Rückstand auf, sodass die Entscheidung definitiv über das Mannschaftsergebnis fallen musste. Die beiden Germanen bekamen nun Probleme und mussten Stück für Stück abreißen lassen, was die bittere Niederlage besiegelte.

Gut Holz Schweinfurt – SKK Helmbrechts 3:5 TTC Gestungshausen – SKV Versbach 3:5 TSV Lahm – Steig Bindlach 3:5 ESV Schweinfurt II – Germania Marktbreit 5:3 SKC Fölschnitz – FC Eintracht Bamberg 3:5

1. (1.) FC Eintracht Bamberg 11 60.5 19 : 3 2. (2.) SKV Versbach 11 56 17 : 5 3. (5.) SKK Helmbrechts 11 46 12 : 10 4. (3.) TTC Gestungshausen 11 42.5 11 : 11 5. (4.) Gut Holz Schweinfurt 11 50 10 : 12 6. (6.) ESV Schweinfurt II 11 41 10 : 12 7. (9.) Steig Bindlach 11 38 9 : 13 8. (6.) Germania Marktbreit 11 39 8 : 14 9. (8.) SKC Fölschnitz 11 36 8 : 14 10. (10.) TSV Lahm 11 31 6 : 16

Marktbreit: Charly Haaf 2:2 (612:567), Roland Knieling 2:2 (586:581), Yannick Haaf 2:2 (532:538), Markus Lohmüller 2:2 (530:549), Christian Rüth 0:4 (532:607), Eberhard Knöchel 2:2 (596:574).