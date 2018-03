„Auf die Spiele kann man sich freuen“

Kitzingen Viel mehr Spitzenspiel geht fast nicht: Am Osterwochenende treffen die ersten Vier der Kreisliga Würzburg direkt aufeinander. Zunächst erwartet Dettelbach und Ortsteile am Samstag den Tabellenführer SV Heidingsfeld, ehe für die Dettelbacher am Ostermontag die Fahrt zum Landkreis-Derby beim SSV Kitzingen ansteht. Die Kitzinger wiederum müssen am Samstag erst einmal die nicht ganz einfache Aufgabe zuhause gegen den Vierten FC Eibelstadt lösen. Fällt an den Ostertagen bereits die Vorentscheidung im Titelrennen? Mit Tim Reiner (Dettelbach und Ortsteile) und Thomas Beer (SSV Kitzingen) haben wir zwei Trainer parallel gefragt, wie sie die Lage einschätzen.

Thomas Beer (Kitzingen): Gegen Giebelstadt (2:0) haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, waren klar überlegen und souverän. Das war in Ordnung. In Hopferstadt (3:1) fanden wir die ersten 30 Minuten überhaupt nicht ins Spiel, erst nach der Unterbrechung wegen der Verletzung sind wir besser rein gekommen und haben dort aufgrund der zweiten Hälfte verdient gewonnen.

Tim Reiner (Dettelbach): Wir können mit vier Punkten aus zwei Spielen zufrieden sein. Natürlich haben wir fußballerisch noch Luft nach oben. Die Mannschaft funktioniert, das zeigte sich gerade in Eibelstadt. Wir müssen das Training nutzen, um auf unser Niveau zu kommen.

Beer: Die Winter-Vorbereitung hat nicht dafür gesorgt, dass wir in den Rhythmus kommen. Die Platzverhältnisse waren bescheiden, es fielen immer wieder Spiele aus. So ist es schwierig zu sagen, wo wir aktuell stehen. Wir müssen zusehen, dass wir in die heiße Phase mit den vielen Englischen Wochen gut rein kommen, möglichst schnell den Schwung finden.

Reiner: Die Vorbereitung war bei dem Wetter bescheiden. Man hat jetzt aber gesehen, dass wir physisch gut gearbeitet haben. Unsere Form ist gut, zuletzt haben wir in Buchbrunn gewonnen, was zwar kein Leckerbissen war. Aber wir waren klar besser, auch von der Physis her. Im Spielerischen besteht sicher noch Luft nach oben.

Beer: Das denke ich nicht. Ich schaue im Moment nur auf uns, wir haben zwei starke Gegner vor der Brust. Eibelstadt hat derzeit einen Lauf und war schon im Hinspiel gut. Sie, wie auch Dettelbach, werden uns ganz schön fordern. Das wird umkämpft und auch für die Zuschauer interessant. Auf die Spiele kann man sich freuen.

Reiner: Ich glaube, dass es nach dem Wochenende eine starke Tendenz geben wird. Sollten wir es schaffen, an Ostern sechs Punkte zu holen, was unser klares Ziel ist, dann hätten wir zumindest einen sehr großen Schritt gemacht für die ersten beiden Ränge. Platz eins wird bis zum Ende offen sein. Selbst wenn wir verlieren, ist noch alles drin. Gerade am Samstag daheim wollen wir gewinnen, und auch bei den Siedlern was mitnehmen.

Beer: Das lässt sich nach zwei Spielen schwer sagen. Wir haben das Bestmögliche aus der Winter-Vorbereitung gemacht. Wir spielen unseren Fußball nicht viel anders als in der Vorrunde.

Reiner: Die Mannschaft will die Grundtugenden vom Fußball, Laufen und Zweikämpfe, unbedingt abrufen. Die Moral passt, die Jungs wollen es. Das stimmt mich optimistisch.

Beer: Mit Felix Scheider hat sich ein Spieler verletzt, der in den nächsten Wochen fehlen wird. Das ist ein wichtiger Mann in der Innenverteidigung. Das macht mir schon Sorgen. Wir haben nicht den Kader wie Heidingsfeld oder Dettelbach. Bei uns darf nicht mehr viel passieren.

Reiner: Nichts, was mir schlaflose Nächte bereiten würde. Aber wir haben nicht mehr den großen Kader, wie in der Vorrunde. Jakub Phutavong ist zum Studium nach Toronto für ein halbes Jahr, Julian Deinlein fällt verletzt aus. Ich würde mir wünschen, dass wir die nächsten Wochen ohne weitere Ausfälle durchkommen.

Beer: Da gibt es kein leichtes, jeder von den beiden hat seine Qualitäten. Auch gegen die weiter hinten platzierten ist das nicht so einfach. Es gibt ja kaum ein Mittelfeld in der Tabelle. Am Wochenende kann man sich einen Vorteil verschaffen, in dem man Punkte macht. Wir haben zwei Spiele weniger absolviert, das sehe ich nicht als großen Vorteil, weil wir im April ein richtig straffes Programm mit sieben Spielen haben. Das mutet man kaum einen Bundesligisten zu. Ich sehe das sehr kritisch, was man da den Spielern aufbürdet. Das geht an die Substanz, was ein entscheidender Faktor in den nächsten Wochen werden wird.

Reiner: Das Spiel gegen den SSV wird schwieriger, weil uns Heidingsfeld zuvor schon alles abverlangen wird. Da müssen wir am Montag wohl den inneren Schweinehund überwinden. Überhaupt hat es der April in sich. Das wird knackig. An Training ist da kaum zu denken.