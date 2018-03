Auch für Marktbreit wird es langsam brenzlig

Bezirksliga West

Neuhütten/Wiesthal – Marktbreit/Martinsheim 2:1 TuS Frammersbach – TSV Rottendorf 3:2 BSC Schweinheim – FV Karlstadt 0:1 TSV Keilberg – TuS Leider 0:0 FC Leinach – DJK Hain 2:2 Bayern Kitzingen – FC Viktoria Kahl 0:7 TSV Uettingen – SpVgg Hösbach-Bahnhof 0:2 SV Vatan Spor Aschaffenburg – SC Schwarzach 3:0

1. (1.) FC Viktoria Kahl 20 14 4 2 51 : 21 46 2. (2.) SV Vatan Spor Aschaffenburg 19 12 4 3 52 : 29 40 3. (3.) TuS Leider 17 10 4 3 45 : 19 34 4. (6.) FV Karlstadt 18 9 4 5 32 : 20 31 5. (7.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 18 10 1 7 37 : 32 31 6. (4.) TSV Rottendorf 19 9 3 7 37 : 22 30 7. (5.) BSC Schweinheim 21 8 5 8 36 : 37 29 8. (9.) TSV Neuhütten/Wiesthal 18 9 1 8 34 : 29 28 9. (10.) TuS Frammersbach 18 8 3 7 37 : 32 27 10. (8.) TSV Uettingen 17 8 2 7 28 : 28 26 11. (11.) DJK Hain 18 7 3 8 31 : 34 24 12. (13.) TSV Keilberg 19 5 5 9 26 : 32 20 13. (12.) FG Marktbreit/Martinsheim 17 6 2 9 24 : 35 20 14. (14.) FC Leinach 19 4 5 10 33 : 43 17 15. (15.) SC Schwarzach 19 3 3 13 19 : 50 12 16. (16.) Bayern Kitzingen 19 1 1 17 10 : 69 4

Bayern Kitzingen – Viktoria Kahl 0:7 (0:4). Es waren zwei Welten, die da aufeinanderprallten: hier der Tabellenletzte mit nur einem Sieg und zehn Toren auf der Habenseite, dort der Spitzenreiter mit 13 Siegen und 44 Treffern auf dem Konto. Da hätte schon ein kleines Fußballwunder geschehen müssen, damit der Außenseiter sich durchgesetzt hatte. Dabei hatte es nicht einmal so schlecht für die Bayern beginnen, die Chance zur Führung bot sich Raphael Moser. Er hatte sich durchgesetzt und lief allein auf Kahls Tor zu. Aber er zögerte etwas zu lange, so dass Torwart Simon Stadtmüller ihm den Ball noch vom Fuß fischte. Nach gut einer Viertelstunde ging dann der Tabellenführer in Führung. Als es nach einem unerlaubten Rückpass der Kahler Freistoß für die Bayern im Strafraum gab, war die Chance zum Ausgleich vorhanden, aber auch diese Möglichkeit verpuffte. In der Folge übernahm der Tabellenführer die Initiative, und in Dennis Rung stellte er den vierfachen Torschützen. Für die Bayern ging es in der zweiten Hälfte nur um Schadensbegrenzung. Drei weitere Treffer konnte die Heimelf trotz aller Gegenwehr nicht verhindern. Dieser Konkurrent war einfach eine Nummer zu groß.

Tore: 0:1 Lucas Gora (16.), 0:2 Dennis Rung (22.), 0:3 Dennis Rung (37.), 0:4 Jannik Heßler (40.), 0:5 Jannik Heßler (67.), 0:6 Dennis Rung (72.), 0:7 Dennis Rung (73.). Zuschauer: 50.

TSV Neuhütten/Wiesthal – FG Marktbreit/Martinsheim 2:1 (1:0). Durch die Niederlage in Neuhütten ist die Lage für die Marktbreiter noch heikler geworden. Sie stehen punktgleich mit Keilberg auf dem Abstiegsrelegationsplatz, sind aber mit zwei Spielen in Rückstand. Diesmal hatte die Mannschaft einen raschen Rückstand zu verdauen. Nach einem Ballverlust vor dem eigenen Strafraum ging es schnell, Christian Huth traf zum 1:0 ins Tor. „Ein Fehler den wir unbedingt vermeiden wollten. Vor dem Spiel hatten wir noch darüber gesprochen“, sagte Spielertrainer Tobias Jäger. Die FG fing sich schnell, hatte bereits wenig später die Chance zum Ausgleich. Eine Flanke Lawrence Uwalakas konnte Philipp Hoos aber nicht verwerten. Sebastian Wirsching hob den Ball übers Tor, und ein Schuss Niklas Oberths wurde von einem Abwehrspieler auf der Torlinie geklärt. Die FG bestimmte das Spiel, hatte viel Ballbesitz, aber der Ausgleich fiel nicht. Besser machten es die Gastgeber, die nach der Pause erneut nach einem Patzer der Gäste eine ihrer wenigen Chancen zum 2:0 nutzten. Steffen Munster traf danach nur den Pfosten und verpasste so die Entscheidung. Zwar brachte Julian Dennerlein die FG noch einmal heran. Es reichte aber nicht mehr zum Remis. „Wir haben mehr investiert und hatten mehr Spielanteile“, sagte Tobias Jäger enttäuscht. „Der Gegner hat aus wenigen Chancen zwei Tore gemacht.“

Tore: 1:0 Christian Huth (4.), 1:1 Felix Schanbacher (58.), 2:1 Julian Dennerlein (85.). Zuschauer: 230.

SV Vatan Spor Aschaffenburg – SC Schwarzach 3:0 (1:0). „Hochverdient“ nannte Schwarzachs Co-Trainer Jan Hinrichs den Sieg Aschaffenburgs. Der Tabellenzweite bot eine starke Leistung gegen eine Schwarzacher Mannschaft, die aufopferungsvoll kämpfte. Zum Tabellenzweiten, der mit 52 Toren die stärkste Offensive der Liga hat, fährt man auch nicht mit allzu großen Erwartungen. Aber fast bis zur Pause hielt die Defensive des Aufsteigers – auch dank Torwart Michael Butz. Doch kurz vor Seitenwechsel musste er nach einem Kopfball Peter Sprungs dann hinter sich greifen. Nach der Pause legte Vatan Spor mit zwei Toren nach. Schwarzach hielt die Niederlage in Grenzen und muss sich seine Punkte für den Klassenverbleib gegen andere Gegner holen. Doch schon jetzt hat der zwei Jahre lang so forsche Aufsteiger acht Punkte Rückstand zum Relegationsplatz. Der Abstieg ist kaum noch zu vermeiden.

Tore: 1:0 Peter Sprung (39.), 2:0 Ünal Noyan (63.), 3:0 Ege Noyan (72.). Zuschauer: 200.

Restprogramm

TSV Uettingen – SpVgg Hösbach-Bahnhof 0:2 (0:0). Tore: Tore: 0:1 Patrick Schneider (60.), 0:2 Felix Renner (87.).

TuS Frammersbach – TSV Rottendorf 3:2 (1:2) Tore: 0:1 Julian Wolff (25.), 1:1 Dominik Bathon (29.), 1:2 Wolff (39.), 2:2 Fabian Lurz (81.), 3:2 Patrick Geiger (86.).

BSC Schweinheim – FV Karlstadt 0:1 (0:0). Tore: Tor: 0:1 Timo Rützel (66.).

FC Leinach – DJK Hain 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Carsten Albrecht (5.), 1:1 Moritz Scheurich (51.), 1:2 Philipp Staab (57.), 2:2 Christian Roos (69.).