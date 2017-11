Astheim siegt im Schnelldurchgang

1. Bezirksliga Männer

TSG Kleinostheim – TG Würzburg 9:3 TV Bürgstadt – SB Versbach III 6:9 FC Hösbach II – TV Bürgstadt 9:1 FC Hösbach II – VfL Mönchberg 8:8 TV Ochsenfurt – TSV Brendlorenzen 9:1

1. (1.) TV Ochsenfurt 5 5 0 0 45 : 12 10 : 0 2. (5.) FC Hösbach II 5 3 1 1 37 : 29 7 : 3 3. (2.) SB Versbach III 5 3 1 1 36 : 33 7 : 3 4. (6.) TSG Kleinostheim 5 3 0 2 36 : 29 6 : 4 5. (4.) VfL Mönchberg 4 2 1 1 31 : 28 5 : 3 6. (3.) TSV Brendlorenzen 4 2 0 2 24 : 26 4 : 4 7. (7.) SC Heuchelhof 6 1 2 3 38 : 50 4 : 8 8. (8.) TG Würzburg 5 1 1 3 31 : 41 3 : 7 9. (9.) TV Bürgstadt 5 1 0 4 28 : 42 2 : 8 10. (10.) DJK Leutershausen 4 0 0 4 20 : 36 0 : 8

TV Ochsenfurt – TSV Brendlorenzen 9:1 (29:8 Sätze). Fünfter Sieg in Folge für die zu allem entschlossenen Ochsenfurter. Brendlorenzen war als Blitzstarter zwar unaufhaltsam – und sicherte sich nach fünf umkämpften Sätzen gleich einmal das erste Doppel –, doch in der Folge zog der TVO unwiderstehlich davon. Nur in zwei Partien wurde es noch eng, und beide Male war Yannick Weger beteiligt. Er setzte sich im Doppel an der Seite To-bias Maierhofers ebenso in fünf Sätzen durch wie in seinem Einzel. Die übrigen sechs Einzel gingen glatt an den TVO. Ochsenfurt: Peter Herbst/Malik Atakan 1, Yannick Weger/Tobias Maierhofer 1, Peter Herbst 2, Lukas Grötsch 1, Yannick Weger 1, Maierhofer 1, Atakan 1, Andreas Krischke 1.

2. Bezirksliga Ost Männer

VfL Niederwerrn – TV Ochsenfurt II 2:9

1. (1.) TV Etwashausen II 7 4 1 2 48 : 46 9 : 5 2. (2.) TV Poppenlauer 4 4 0 0 36 : 3 8 : 0 3. (3.) TSV Bad Königshofen III 4 4 0 0 36 : 15 8 : 0 4. (7.) TV Ochsenfurt II 5 3 0 2 32 : 26 6 : 4 5. (4.) SC Heuchelhof II 5 3 0 2 32 : 31 6 : 4 6. (5.) TV Dettelbach 5 2 1 2 32 : 34 5 : 5 7. (6.) SpVgg Hambach 6 2 1 3 41 : 45 5 : 7 8. (8.) TSV Waigolshausen 5 2 0 3 35 : 38 4 : 6 9. (9.) TSV Rottendorf 6 2 0 4 34 : 48 4 : 8 10. (10.) VfL Niederwerrn 5 0 1 4 28 : 44 1 : 9 11. (11.) SV Kürnach 4 0 0 4 12 : 36 0 : 8

VfL Niederwerrn – TV Ochsenfurt II 2:9 (10:30). Nach exakt zwei Stunden stand Ochsenfurts Sieg fest. Mit drei mehr oder weniger souveränen Doppel-Erfolgen hatte der TVO schon ein Drittel der Punkte eingebracht. Zwar zeigte sich Niederwerrns Spitzenpersonal auf der Höhe, errang Einzelsiege auf den Positionen 1 und 2. Doch danach war nichts mehr zu holen für den Tabellenvorletzten. Die Gäste zogen ihr Ding durch und siegten ohne größere Mühe. Ochsenfurt: Niko Kocher/Ludwig Weigand 1, Roland Händle/Rainer Fegelein 1, Simon Weigand/Eberhard Mündlein 1, Simon Weigand 1, Roland Händle 1, Ludwig Weigand 1, Kocher 1, Eberhard Mündlein 1, Rainer Fegelein 1.

3. Bezirksliga Ost Männer

DJK Astheim – DJK Happertshausen 9:0 TTC Sand – SV Kleinmünster 9:2 DJK Astheim – TTC Kerbfeld 9:3 TSV Albertshofen – TG Heidingsfeld II 2:9

1. (1.) TTC Sand 5 5 0 0 45 : 20 10 : 0 2. (2.) TG Heidingsfeld II 4 4 0 0 36 : 6 8 : 0 3. (4.) DJK Astheim 4 4 0 0 36 : 8 8 : 0 4. (3.) TSV Albertshofen 5 2 1 2 35 : 34 5 : 5 5. (5.) SV Kleinmünster 5 1 1 3 24 : 40 3 : 7 6. (7.) TV Etwashausen III 3 1 0 2 16 : 25 2 : 4 7. (8.) FC Knetzgau 3 1 0 2 12 : 23 2 : 4 8. (6.) TTC Kerbfeld 4 1 0 3 20 : 34 2 : 6 9. (10.) SV-DJK Sommerach 3 0 0 3 14 : 27 0 : 6 10. (9.) DJK Happertshausen 4 0 0 4 15 : 36 0 : 8

DJK Astheim – TTC Kerbfeld 9:3 (30:15 Sätze), DJK Astheim – DJK Happertshausen 9:0 (27:4). In zwei Auftritten erzielten die Astheimer am Samstag maximalen Erfolg. Der erste Gegner aus Kerbfeld verlangte ihnen zumindest an manchen Stellen noch einiges ab: Ein Doppel ging verloren, zwei der ersten vier Einzel ebenso. Es brauchte eine Zeit lang, bis die Gastgeber auf Betriebstemperatur waren. Dann lösten sie ihre Aufgaben kühl. Keine zwei Stunden nach dem Ende des Spiels ging es schon an die zweite Herausforderung, die nicht wirklich eine war. 75 Minuten genügten den Astheimern, um Happertshausen die vierte deutliche Niederlage dieser Saison zuzufügen. Kaum ein Spiel ging über drei Sätze hinaus – am meisten zu kämpfen hatten noch Frank Sponsel und Simon Hufnagel, deren Doppel erst nach fünf Sätzen entschieden war. Astheim (gegen Kerbfeld): Christopher Bedenk/Harald Broller 1, Christoph Kram/Thomas Martin 1, Bedenk 2, Martin 2, Kram 1, Broller 1, Frank Sponsel 1; (gegen Happertshausen): Bedenk/Broller 1, Kram/Martin 1, Frank Sponsel/Simon Hufnagel 1, Bedenk 1, Sponsel 1, Martin 1, Hufnagel 1, Broller 1, Kram 1.

TSV Albertshofen – TG Heidingsfeld II 2:9 (12:28). Chancenlos blieben die Albertshöfer gegen den noch unbesiegten Tabellenzweiten. Schon in den Doppeln deutete Heidingsfeld seine Dominanz an. Und auch in den Einzeln gelang es Albertshofen bloß vereinzelt, einige gelungene Geistesblitze einzustreuen. Vielleicht wäre es noch enger geworden, hätten Steffen Höhn und Johannes Vogler ihre Einzel im fünften Satz gewonnen. Doch beide mussten sich geschlagen geben. So hatten die Heidingsfelder leichtes Spiel. Albertshofen: Matthias Will 1, Dieter Sta-dtelmeyer 1.