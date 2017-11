Astheim macht in zwei Stunden alles klar

1. Bezirksliga Männer

SC Heuchelhof – TSG Kleinostheim 6:9 VfL Mönchberg – TV Bürgstadt 9:6 FC Hösbach II – TG Würzburg 9:2 TV Ochsenfurt – TSG Kleinostheim 9:3 SB Versbach III – DJK Leutershausen 9:3

1. (1.) TV Ochsenfurt 8 7 0 1 66 : 31 14 : 2 2. (2.) FC Hösbach II 7 5 1 1 55 : 37 11 : 3 3. (3.) SB Versbach III 6 4 1 1 45 : 36 9 : 3 4. (4.) TSG Kleinostheim 7 4 0 3 48 : 44 8 : 6 5. (5.) VfL Mönchberg 6 3 1 2 47 : 43 7 : 5 6. (6.) TG Würzburg 7 2 1 4 42 : 54 5 : 9 7. (7.) TSV Brendlorenzen 5 2 0 3 28 : 35 4 : 6 8. (8.) TV Bürgstadt 7 2 0 5 43 : 54 4 : 10 9. (9.) SC Heuchelhof 7 1 2 4 44 : 59 4 : 10 10. (10.) DJK Leutershausen 6 0 0 6 29 : 54 0 : 12

TV Ochsenfurt – TSG Kleinostheim 9:3 (29:16 Sätze). Der Anfang war für die Ochsenfurter keine Verheißung: Sie verloren zwei der drei Doppel und waren damit für die Einzel unter Zugzwang geraten. Doch dann ging alles recht schnell. Lukas Grötsch musste im ersten Einzeldurchgang als einziger Ochsenfurter den fünften Satz bemühen, aber auch er gewann am Ende seine Partie. Den zweiten Durchgang hatten die Gastgeber rasch entschieden.

Ochsenfurt: Lukas Grötsch/Andreas Krischke 1, Grötsch 2, Yannick Weger 2, Tobias Maierhofer 1, Krischke 1, Malik Atakan 1, Peter Herbst 1.

2. Bezirksliga Ost Männer

TSV Waigolshausen – TSV Rottendorf 9:3 SV Kürnach – SC Heuchelhof II 4:9 VfL Niederwerrn – TV Poppenlauer 7:9 TSV Bad Königshofen III – TV Ochsenfurt II 9:4

1. (2.) TV Poppenlauer 6 6 0 0 54 : 10 12 : 0 2. (1.) TSV Bad Königshofen III 6 6 0 0 54 : 22 12 : 0 3. (4.) TSV Waigolshausen 8 5 0 3 62 : 47 10 : 6 4. (3.) TV Etwashausen II 8 4 1 3 52 : 55 9 : 7 5. (5.) TV Ochsenfurt II 7 4 0 3 45 : 39 8 : 6 6. (6.) SC Heuchelhof II 8 4 0 4 48 : 53 8 : 8 7. (7.) TV Dettelbach 6 3 1 2 41 : 38 7 : 5 8. (8.) SpVgg Hambach 7 2 1 4 41 : 54 5 : 9 9. (9.) TSV Rottendorf 7 2 0 5 37 : 57 4 : 10 10. (10.) VfL Niederwerrn 7 0 1 6 39 : 62 1 : 13 11. (11.) SV Kürnach 6 0 0 6 18 : 54 0 : 12

TSV Bad Königshofen II – TV Ochsenfurt II 9:4 (32:19). Der TVO bot den ungeschlagenen Gastgebern zunächst ordentlich Gegenwehr, erst in des Treffens zweitem Teil bahnte sich dann die Niederlage an. Nur mit Mühe holte Simon Weigand noch einen Punkt im fünften Satz. Die restlichen Spiele des zweiten Einzeldurchgangs gingen an Bad Königshofen. Rainer Fegelein verlor im fünften Satz, nachdem er die ersten beiden Durchgänge gewonnen hatte.

Ochsenfurt II: Rainer Fegelein/Ludwig Weigand 1, Mündlein 1, Thomas Weigand 1, Simon Weigand 1.

3. Bezirksliga Ost Männer

TSV Albertshofen – DJK Astheim 2:9 TG Heidingsfeld II – TV Etwashausen III 9:3

1. (1.) DJK Astheim 6 6 0 0 54 : 11 12 : 0 2. (2.) TTC Sand 6 6 0 0 54 : 21 12 : 0 3. (3.) TG Heidingsfeld II 5 5 0 0 45 : 9 10 : 0 4. (4.) TSV Albertshofen 7 3 1 3 46 : 46 7 : 7 5. (5.) TTC Kerbfeld 6 2 0 4 32 : 44 4 : 8 6. (6.) TV Etwashausen III 5 1 1 3 27 : 42 3 : 7 7. (7.) SV Kleinmünster 5 1 1 3 24 : 40 3 : 7 8. (8.) FC Knetzgau 4 1 0 3 13 : 32 2 : 6 9. (9.) SV-DJK Sommerach 4 0 1 3 22 : 35 1 : 7 10. (10.) DJK Happertshausen 6 0 0 6 17 : 54 0 : 12

TSV Albertshofen – DJK Astheim 2:9 (12:30 Sätze). Nach zwei Stunden stand Astheims sechster Saisonsieg in Folge fest. Die Albertshöfer schafften im dritten Doppel zwar eine beherzte Wende, als sie den 0:2-Satzrückstand in ein 3:2 wandelten. Doch viel mehr gelang ihnen gegen den souveränen Tabellenführer nicht. Steffen Höhns Vier-Satz-Sieg im hinteren Paarkreuz blieb in den Einzeln die einzige Ausbeute der Gastgeber. Später verpasste Matthias Will einen weiteren Erfolg, als er Thomas Martin in fünf Sätzen unterlag.

Albertshofen: Dieter Stadtelmeyer/Steffen Höhn 1, Höhn 1; Astheim: Thomas Martin/Harald Broller 1, Frank Sponsel/Simon Hufnagel 1, Martin 2, Sponsel 2, Broller 1, Hufnagel 1, Bedenk 1.

TG Heidingsfeld II – TV Etwashausen 9:3 (33:14). In den drei Doppeln zeichnete sich schon Etwashausens Trend ab: Alle drei Spiele gingen klar verloren. Zwar machten die Kitzinger in den Einzeln Boden gut: Sowohl Niko Pfrenzinger als auch Timo Philipp und Martin Günzel behielten im fünften Satz den längeren Atem; aber viel weiter konnten sie nicht verkürzen. Die Heidingsfelder machten in der Folge kurzen Prozess – und gaben keinen Punkt mehr ab. Für Etwashausen bleibt es damit bei erst einem Saisonsieg.

Etwashausen: Pfrenzinger 1, Timo Philipp 1, Martin Günzel 1.