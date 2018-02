Astheim erkämpft sich Derbysiege

2. Bezirksliga Ost Männer

SV Kürnach – TV Etwashausen II 3:9 SC Heuchelhof II – SV Kürnach 9:2 TV Poppenlauer – TV Ochsenfurt II 9:4 TV Dettelbach – SpVgg Hambach 9:7 VfL Niederwerrn – TSV Rottendorf abg.

1. (1.) TV Poppenlauer 14 14 0 0 126 : 30 28 : 0 2. (2.) TSV Bad Königshofen III 14 12 1 1 123 : 50 25 : 3 3. (3.) TV Ochsenfurt II 13 9 0 4 94 : 66 18 : 8 4. (4.) TV Etwashausen II 13 8 1 4 92 : 80 17 : 9 5. (5.) TSV Waigolshausen 14 7 1 6 102 : 92 15 : 13 6. (6.) SC Heuchelhof II 14 6 3 5 97 : 89 15 : 13 7. (7.) TV Dettelbach 14 6 3 5 95 : 99 15 : 13 8. (8.) SpVgg Hambach 15 4 2 9 86 : 115 10 : 20 9. (9.) TSV Rottendorf 13 2 2 9 54 : 109 6 : 20 10. (10.) SV Kürnach 16 1 1 14 55 : 140 3 : 29 11. (11.) VfL Niederwerrn 14 0 2 12 70 : 124 2 : 26

TV Poppenlauer – TV Ochsenfurt II 9:4 (30:18-Sätze). Auch der Tabellendritte Ochsenfurt war nicht in der Lage, Poppenlauers weiße Weste zu beflecken. Drei Doppelniederlagen leiteten die deutliche Gäste-Niederlage ein. In den Einzeln hielten sie zwar besser mit, waren von einer Wende aber doch meilenweit entfernt.

Ochsenfurt: Eberhard Hermann Mündlein 1, Niko Kocher 1, Roland Händle 1, Simon Weigand 1.

TV Dettelbach – SpVgg Hambach 9:7 (35:31). Über die volle Distanz gingen die beiden Kontrahenten, ehe die Dettelbacher nach gut drei Stunden knapp gewonnen hatten. Ausschlaggebend für den knappen Erfolg der Hausherren war deren Überlegenheit in den Doppeln. Drei von vier gingen an Unger & Co.

Dettelbach: Bernward Unger/Jürgen Knorr 2, Thorsten Döring/Peter Dill 1, Unger 1, Knorr 1, Simon Keller 1, Döring 1, Dill 1, Jürgen Friedlein 1.

SV Kürnach – TV Etwashausen II 3:9 (18:32). Einen standesgemäßen Sieg landete Etwashausens Reserve beim Abstiegskandidaten. In der Zweieinhalb-Stunden-Partie gingen sechs Spiele über die volle Distanz, von denen die Gäste vier gewannen. Insbesondere Heinrich Kressmann und sein Kürnacher Kontrahent Jonas Probst liefert sich eine heiß umkämpfte Auseinandersetzung (10:12, 11:8, 7:11, 12:10, 12:14 aus Sicht der Gastgeber) mit dem besseren Ende für den Kitzinger.

Etwashausen: Christian Röder/Heinrich Kressmann 1, Markus Sendner/Timo Philipp 1, Andreas Bibak/Sebastian Günzel 1, Röder 2, Sendner 1, Philipp 2, Kressmann 1.

3. Bezirksliga Ost Männer

TSV Albertshofen – SV-DJK Sommerach 1:9 DJK Astheim – TV Etwashausen III 9:7 DJK Happertshausen – SV Kleinmünster 7:9 DJK Astheim – SV-DJK Sommerach 9:6 FC Knetzgau – TTC Kerbfeld 1:9

1. (1.) TG Heidingsfeld II 13 13 0 0 117 : 28 26 : 0 2. (2.) DJK Astheim 13 11 0 2 104 : 54 22 : 4 3. (3.) TTC Sand 13 9 0 4 98 : 61 18 : 8 4. (4.) TTC Kerbfeld 14 8 0 6 92 : 78 16 : 12 5. (5.) SV-DJK Sommerach 11 5 1 5 78 : 68 11 : 11 6. (6.) TSV Albertshofen 12 5 1 6 69 : 79 11 : 13 7. (7.) TV Etwashausen III 11 4 1 6 72 : 83 9 : 13 8. (8.) SV Kleinmünster 14 3 2 9 72 : 116 8 : 20 9. (9.) FC Knetzgau 12 2 1 9 46 : 95 5 : 19 10. (10.) DJK Happertshausen 13 0 0 13 31 : 117 0 : 26

TSV Albertshofen – SV/DJK Sommerach 1:9 (9:29). Ein überraschend klares Ergebnis gab es im Derby der beiden Tabellennachbarn. In der Vorrunde hatten sie sich beim damaligen Sommeracher 9:4-Sieg noch zweieinhalb Stunden duelliert. Diesmal dauerte die Partie eine Stunde weniger, endete aber erneut mit einem Sieg des Aufsteigers gegen den Absteiger.

Albertshofen: Timo Gallena/Oliver Hebling 1. Sommerach: Ulrich Schwarz/Jürgen Thomaier 1, Kilian Hartner/Georg Utz 1, Schwarz 1, Johannes Hauck 2, Hartner 1, Thomaier 1, Utz 1, Sauer 1.

DJK Astheim – TV Etwashausen III 9:7 (32:26). Weitaus mehr Mühe als beim 9:2-Hinspielerfolg hatten die Astheimer im heimischer Umgebung mit dem Konkurrenten. Das lag sicherlich auch an der stärkeren Aufstellung der Etwashäuser, die damals mit drei Ersatzleuten antraten, diesmal dagegen weitestgehend komplett.

Astheim: Frank Sponsel/Simon Hufnagel 1, Christopher Bedenk/Harald Broller 1, Bedenk 2, Sponsel 1, Hufnagel 1, Broller 2, Christoph Kram 1. Etwashausen: Martin Günzel/Oliver Sponsel 1, Heinrich Kressmann/Helmut Philipp 1, Martin Günzel 1, Philipp 1, Namir Sasic 1, Sebastian Günzel 2.

DJK Astheim – SV/DJK Sommerach 9:6 (34:27). Wie in der Vorrunde duellierten sich die beiden Lokalrivalen 3:15 Stunden. Erneut setzten sich die Astheimer durch, die nicht nur drei von vier Fünf-Satzspielen für sich entschieden, sondern auch in neun von 15 Spielen das bessere Ende für sich hatten. Besser in die Spiele fanden aber die Gäste, die in neun Begegnungen jeweils den ersten Satz gewannen.

Astheim: Frank Sponsel/Simon Hufnagel 1, Christopher Bedenk 1, Sponsel 1, Thomas Martin 1, Hufnagel 2, Harald Broller 1, Christoph Kram 2. Sommerach: Johannes Hauck/Michael Sauer 1, Burkhard Utz/Günther Wendorff 1, Ulrich Schwarz 2, Jürgen Thomaier 1, Utz 1.

Bayernliga Nord Jungen

TSV Neutraubling – TV GA Wackersdorf 6:8 TV Hilpoltstein – TV Etwashausen 8:4 TTC Hof – TTC Bruckberg 8:2 Post SV Nürnberg – TV Etwashausen 8:1 TSV Unterlauter – TTC Bruckberg 6:8

1. (1.) TV Hilpoltstein 12 12 0 0 96 : 32 24 : 0 2. (2.) TSV Neutraubling 14 8 1 5 92 : 67 17 : 11 3. (3.) TV GA Wackersdorf 12 7 2 3 85 : 60 16 : 8 4. (5.) TTC Bruckberg 14 7 2 5 81 : 83 16 : 12 5. (4.) TG Heidingsfeld 11 5 4 2 77 : 64 14 : 8 6. (6.) TV Etwashausen 14 5 2 7 77 : 94 12 : 16 7. (7.) TTC Hof 12 4 2 6 67 : 75 10 : 14 8. (8.) Post SV Nürnberg 14 4 2 8 71 : 93 10 : 18 9. (9.) TV Bürgstadt 13 3 1 9 56 : 90 7 : 19 10. (10.) TSV Unterlauter 14 1 2 11 64 : 108 4 : 24

TV Hilpoltstein – TV Etwashausen 8:4 (29:18). Etwashausen: Bastian Hain 1, Kilian Hartner 2, Markus Sendner 1.

Post SV Nürnberg – TV Etwashausen 9:1 (24:12). Etwashausen: Kilian Hartner 1.