Altenschönbach fasst neuen Mut

Da war er also, der erste Sieg für den SV Altenschönbach/Siegendorf. Im zwölften Anlauf hat es am letzten Hinrunden-Spieltag der A-Klasse 4 Schweinfurt doch noch geklappt: ein 2:1 bei den Reservisten des FC Gerolzhofen und der DJK Michelau. Zuvor hatte es nur zu einem 0:0 gegen Geiselwind gereicht. Eine so lange Durststrecke, das zehrte gewaltig an den Nerven der Spieler und Funktionäre.

Kein Wunder, dass vor zwei Wochen mit dem Abpfiff, als das 2:1 feststand, kräftig gejubelt wurde. „Da fiel ein richtiger Berg runter: bei mir, den Verantwortlichen und den Zuschauern“, sagte Trainer Friedrich Kern. So lange hatte Kern, der seit gut zwanzig Jahren im Trainer-Geschäft ist, noch nie auf einen Erfolg warten müssen.

Kern stammt aus Altenschönbach, er hat als Mittelstürmer mit dazu beigetragen, dass der Dorfklub einst fast in die Kreisliga gekommen wäre, ausgerechnet nach seiner Rückkehr blieben nun die Erfolge aus. An die alte Wirkungsstätte hatte ihn sein Bruder Hans-Dieter gelotst, einst Torhüter, heute Vorsitzender des SVA. Viele der Funktionäre im Klub kennt Friedrich Kern noch, und so sagte er nach kurzen Gesprächen in der alten Heimat zu. Er hatte sich nichts vorgemacht: Nachdem die Mannschaft die vorige Saison als Drittletzter abgeschlossen hatte, rechnete er mit einer schwierigen Aufgabe, die aber lösbar sei. Der 55-Jährige erkennt Potenzial. „Wenn alle da sind, ist das eine ordentliche Truppe.“

Nur ein Neuer im Sommer

Bislang waren aber kaum mal alle Akteure da, was sich in dem kleinen, durch vier Abgänge im Sommer dezimierten Kader auswirkte. Neu ist nur Jonas Dornberger, der aus Wiesentheid zurück in die Heimat wechselte. Andreas Hanauer war längere Zeit im Ausland, der Slowake Andrej Chrobak fehlte sechs Wochen wegen einer Verletzung, auch der beinahe unverwüstliche Frank Hugo konnte nicht immer, wie er wollte.

Das sind gleich drei Leistungsträger: Hanauer (33) im Mittelfeld, Chrobak im Sturm, Hugo (42) als Abwehrchef, Antreiber sowie als Seele des Spiels. Trotz der Negativserie hat Kern immer an seine Mannschaft geglaubt. Ob er zweifelte, dass sein Schritt zurück der richtige war? „Gar nicht. Ich wusste, was die Jungs können. Wir sind nicht so schlecht, wie wir stehen.“

Zu oft sei die Mannschaft unkonzentriert und unerfahren gewesen, so Kern, aber sie ist noch recht jung. Einige Gegentreffer kurz vor oder kurz nach der Halbzeit belegen das. Dazu kommt, dass sie ihre Chancen vorne zu leichtfertig liegen lässt – auch gegen die vermeintlich Guten. 47 Tore hat Altenschönbach schon gefangen, 27 gegen die vier Spitzenteams. Manches Ergebnis hätte anders aussehen müssen, meint der Trainer. „Gegen Fahr haben wir beim Stand von 0:3 zwei, drei Riesendinger. Die musst du machen gegen so eine Mannschaft.“ Am Ende hieß es 2:6. Gegen Klein-/Großlangheim habe man erst mitgehalten – bis ein Eigentor nach einer Stunde die Köpfe sinken ließ. „Wir waren oft dran, wir könnten gut und gerne zwölf Punkte oder sogar mehr haben.“

Torwart erklärt den Rücktritt

Zudem musste sein Team zweimal innerhalb von drei Tagen gleich zwei Spiele austragen. So eine Ansetzung könne er in einer Klasse mit 13 Klubs nicht verstehen. Zuletzt verkündete auch noch Torhüter Daniel Will seinen Rücktritt. Sebastian Kaiser und Stefan Deppisch halfen aus – mittlerweile steht Feldspieler Michael Lechner zwischen den Pfosten. „Er macht seine Sache super“, findet Kern.

Am vergangenen Wochenende wurde der Schwung durch die abgesagte Partie gegen Rügshofen etwas gebremst, bis zum Winter aber möchte Kern weitere Punkte holen. Dabei ist die kommende Aufgabe mit dem FV Dingolshausen – einem von Kerns früheren Klubs – nicht leicht. Der besiegte vorige Woche die SG Klein-/Großlangheim 3:1.

Überhaupt werde man alles daran setzen, in der Liga zu bleiben. Bei nur einem Absteiger müsste das möglich sein, hofft der Trainer. Nächstes Jahr wird der SV Altenschönbach 70 Jahre alt. Dieses Jubiläum würde der Verein gern in der A-Klasse erleben. Schwierig, aber machbar. Aus einem „Trabi“ könne man auch nicht gleich einen Ferrari machen, sagt Berufskraftfahrer Kern.