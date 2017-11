Abtswinds Qualität lässt nicht nach

Sofern es die Wetter- und Platzverhältnisse zulassen, absolviert der TSV Abtswind am Sonntag beim Aufsteiger TuS Feuchtwangen sein letztes Spiel vor der Winterpause. Nach diesem geht es für die Mannschaft von Trainer Petr Škarabela in die Winterpause – und erst in gut vier Monaten weiter.

Nach zuletzt zwei Heimspielen ist der Jahresabschluss der Abtswinder nun in Westmittelfranken angesetzt. Schon vor dem Spiel steht fest, dass sie nicht nur zum Abschluss der Hinrunde, sondern auch zum Start in die Winterpause die Tabelle der Landesli-ga Nordwest anführen werden. Auch in anderen Bereichen sind die Abtswinder das Nonplusultra ihrer Klasse: Sie schossen die meisten Tore, holten die meisten Siege, kassierten die wenigsten Niederlagen und sie haben in Pascal Kamolz auch den besten Torschützen. 13 Treffer hat der Stürmer gelandet.

Wieder beträgt der Vorsprung auf Vach neun Punkte, aber der Verfolger hat wegen der Absage am letzten Wochenende eine Partie weniger absolviert. Trainer Škarabela kann für diese letzte Aufgabe vor der Winterpause noch einmal die Breite seines Kaders nutzen. Selbst um diese Jahreszeit angeschlagene Spieler kann er dadurch ersetzen. „Das Schöne ist auch: Egal wen ich einwechsle, die Qualität geht nicht nach unten“, stellte der 49-Jährige (der in sechs Tagen seinen Fünfzigsten feiert) nach dem 5:1-Sieg über Rimpar fest.

Gegner Feuchtwangen ist seit acht Spielen ungeschlagen und hält damit die längste bestehende Serie der Landesliga Nordwest. Letztes Wochenende musste die Mannschaft von Trainer Ralf Meier noch nicht einmal etwas dafür tun: Ihre Partie in Röllbach wurde wegen schlechten Wetters abgesagt. In der Tabelle ist der forsche vom vorletzten auf den siebten Platz geklettert. Ende Oktober sorgten die Feuchtwanger für die Überraschung: Sie gewannen beim Zweiten aus Vach mit 2:1, obwohl sie als eine der fünf heimstärksten Mannschaften eher zu Hause ihre Punkte holt. Im Hinspiel gab es einen klaren Sieg. Auf eigenem Platz siegte Abtswind – in der ersten Begegnung der beiden überhaupt – mit 7:0.