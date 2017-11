Abtswinds Aussichten: heiter bis stürmisch

Nach zwei erfolgreichen Duellen in der Fremde treten die Abtswinder an diesem Samstag wieder zu Hause auf. Das erste Rückrunden-Heimspiel bestreitet die seit neun Spielen ungeschlagene Mannschaft von Trainer Petr Škarabela gegen Euerbach/Kützberg. Obwohl der Gegner in den vergangenen Wochen mit nur zwei Siegen aus sechs Spielen eine negative Bilanz aufweist, warnt Škarabela: „Uns erwartet da kein typischer Aufsteiger.“

Seine Skepsis begründet der erfahrene Coach mit dem gut zusammengestellten Kader des Gegners, dem es an etwas gewiss nicht mangelt: höherklassiger Erfahrung. Als Beleg für seine These führt Škarabela den früheren Regionalliga-Spieler Mirza Mekic und den Oberschwarzacher Timo Pitter an. Pitter gab vor seiner Rückkehr nach Deutschland ein Gastspiel in US-amerikanischen Profiligen.

Im Hinspiel boten die Euerbacher Abtswind einen beherzten Kampf. Nicht nur das 0:0 zeigte, dass sie als Aufsteiger in der höheren Klasse mithalten können. Garant für das damalige Unentschieden war Euerbachs Torhüter Irnes Husic, der zuvor in Abtswind im Kasten stand. Nach einer Roten Karte beim Spiel in Karlburg ist der 29-Jährige aber gegen seine früheren Kollegen gesperrt.

Auf das 2:1 im Spitzenspiel gegen Vach ließen die Abtswinder Siege in Lengfeld und Röllbach folgen. „Wir haben dort den sechsten Sieg in Folge geholt. Die stolze Serie gilt es fortzuschreiben“, sagt Škarabela. Die vergangene Woche, das gibt er gerne zu, sei „perfekt gelaufen“, nachdem sein Team erneut gewonnen habe und die drei in der Tabelle am nächsten stehenden Konkurrenten verloren oder bloß unentschieden gespielt hätten.

Neun Punkte beträgt der Vorsprung auf Verfolger Vach, so dass die Abtswinder mit größter Wahrscheinlichkeit als Tabellenführer in die Winterpause stürmen werden. „Dass wir bis dahin alle drei Spiele gewinnen, halte ich nicht für unmöglich“, sagt Škarabela zu den weiteren Aussichten seiner ganz auf die Bayernliga fixierten Mannschaft.

Die Vorrunde, das gibt er gerne zu, sei „besser gelaufen, als ich gedacht hatte“. Besorgniserregend schlechte Leistungen habe es keine einzige gegeben. Selbst bei ihrer einzigen Niederlage in Unterpleichfeld traten die Abtswinder eine Stunde lang ganz ordentlich auf. „Wir präsentieren uns als Einheit“, stellt Škarabela fest, und auch aufgrund der personell günstigen Situation möchte er den gerade so erfolgreichen Lauf noch lange auskosten.

Für Euerbachs Trainer Oliver Krö-ner geht Abtswind „mit Sicherheit als absoluter Favorit ins Spiel. Wir freuen uns aber auf die Partie, in der wir uns sicherlich weiterentwickeln können. Wir werden unser Bestes geben und mal sehen, was rauskommt.“ Neben Vladimir Slintchenko, der sicher fehlen wird, bleiben dem Trainer noch einige andere Fragezeichen: Thomas Heinisch und Lucian Murgoci kurieren einen Infekt, und Michael Kraus hat kürzlich einen Schlag aufs Bein bekommen.