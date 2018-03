Abtswind verliert seinen Torwart

Julian Schneider wird den Fußball-Landesligisten TSV Abtswind zum Saisonende verlassen und zum Bayernligaklub TSV Großbardorf zurückkehren. Der 23-Jährige war erst vorigen Sommer nach Abtswind gewechselt. Er absolvierte dort als Nummer 1 bis zur Winterpause 16 von 19 Spielen und „leistete einen entscheidenden Beitrag, dass Abtswind als Tabellenführer um den Aufstieg spielt“, wie es in einer Erklärung des Klubs heißt.

Der Kreis schließt sich

Schneider wird in Großbardorf die Position Marcel Wehrs übernehmen. „Marcel hat uns im Laufe der Rückrundenvorbereitung mitgeteilt, dass er aus beruflichen Gründen ab Sommer den Aufwand in der Bayernliga nicht mehr betreiben kann“, erklärt Andreas Lampert von der sportlichen Leitung des Bayernligisten. „Deshalb haben wir uns um einen adäquaten Ersatz bemüht. Zwar haben wir mit Christian Dietz einen ebenso starken Torhüter im Team. Um aber unsere Ziele in den kommenden Jahren vorantreiben zu können, brauchen wir zwei starke Torhüter im Kader“, sagt Lampert.

Julian Schneider ist ein Altbekannter und ein Eigengewächs der Großbardorfer, für die er bereits bis Sommer 2015 spielte. Der 1,96 Meter große Torhüter hat beim Bayernligaklub einen Vertrag bis Sommer 2020 unterschrieben.

Für Julian Schneider schließt sich mit dem Wechsel zu seinem Heimatklub ein Kreis. „Dass ich nach Großbardorf zurückgehe, hat einige Gründe, aber gewiss keine sportliche Ursache“, wird Schneider zitiert, der mit Abtswind erstmals in der Vereinsgeschichte den Sprung in die fünfte Liga schaffen kann. Der 23-Jährige lebt in Ebenhausen nahe Bad Kissingen, 60 Kilometer von Abtswind entfernt. Knapp eine Stunde dauert die Fahrt, und das vier Mal in der Woche. „Da bleibt im wahrsten Sinne des Wortes einiges auf der Strecke“, stellt Julian Schneider fest.

Der Aufwand halbiert sich

Mit seinem Wechsel ins Grabfeld wird sich dieser Aufwand halbieren, „zumal ich mit anderen Spielern eine Fahrgemeinschaft bilden kann, was auf dem Weg nach Abtswind nicht der Fall ist“. Sein Coach in Abtswind, Petr Škarabela, wird mit den Worten zitiert: „Es ist bedauerlich, dass Julian seinen Vertrag bei uns nicht verlängert. Er hat in der Vorrunde stark gehalten. Sein Weggang wird ein großer Verlust.“

„Natürlich war uns sofort klar, dass Julian Schneider erster Ansprechpartner für uns ist, da er herausragende Qualität hat und als Bardorfer Junge natürlich auch noch Verein, Umfeld und auch große Teile der Mannschaft bestens kennt“, so Andreas Lampert. „Wir sind sicher, dass er bei uns die Lücke von Marcel bestens ausfüllen kann.“