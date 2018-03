Abtswind startet mit Niederlage

Mühlhausen/Schraudenbach – TSV Abtswind II 2:0 SV Stammheim – DJK Hirschfeld 1:0 DJK Schweinfurt – TSV Eßleben 2:3 TSV Grafenrheinfeld – FC Gerolzhofen 3:2 FV Egenhausen – TSV Bergrheinfeld 0:4 SG Poppenhausen/Kronungen – VfL Volkach abg. DJK Wülfershausen – DJK Altbessingen abg.

1. (2.) SV Stammheim 16 9 3 4 41 : 27 30 2. (1.) DJK Altbessingen 15 8 4 3 36 : 19 28 3. (7.) TSV Bergrheinfeld 15 8 3 4 34 : 20 27 4. (3.) TSV Nordheim/Sommerach 16 8 2 6 27 : 22 26 5. (4.) VfL Volkach 15 8 2 5 27 : 24 26 6. (5.) TSV Abtswind II 17 7 4 6 30 : 26 25 7. (6.) FC Gerolzhofen 16 7 3 6 27 : 17 24 8. (9.) DJK Wülfershausen 15 7 3 5 31 : 26 24 9. (8.) DJK Hirschfeld 16 7 3 6 26 : 21 24 10. (10.) Mühlhausen/Schraudenbach 15 6 6 3 21 : 18 24 11. (11.) TSV Eßleben 16 4 6 6 28 : 34 18 12. (13.) TSV Grafenrheinfeld 16 4 4 8 22 : 35 16 13. (12.) DJK Schweinfurt 17 3 5 9 18 : 32 14 14. (14.) FV Egenhausen 16 3 4 9 13 : 32 13 15. (15.) SG Poppenhausen/Kronungen 15 2 2 11 19 : 47 8

FV Mühlhausen/Schraudenbach – TSV Abtswind II 2:0 (0:0). Am Ende war es ein absolut verdienter Sieg der Gastgeber. Mühlhausen/Schraudenbach hatte bedeutend mehr Chancen als die Gäste aus Abtswind und die Partie über weite Strecken im Griff. Gleich zu Beginn zeigten sich die Gastgeber stark und erarbeiteten sich große Chancen heraus. Alleine das Tor fehlte, denn Abtswinds Schlussmann Eduard-Alin Wellmann hielt seine Mannschaft im Spiel. Selbst hatte Abtswind in der ersten Halbzeit kaum einen nennenswerte Szene, zu sehr hatte der Gegner das Spiel im Griff. Nach der Pause leistete sich Mühlhausen/Schraudenbach eine kleine Schwächephase, in der Abtswind aufkam und selbst gute Chancen generierte. Doch der Gastgeber kam nach Wechseln zurück und ging nach 68 Minuten in Führung. Abtswind kam nun selbst nicht mehr richtig in die Defensive, doch es blieb bis in die Nachspielzeit beim knappen 0:1, ehe Kevin Rumpel für die Gastgeber alles klar machte.

Tore: 1:0 Christian Knaup (68.), 2:0 Kevin Rumpel (88., Mühlhausen/Schraudenbach). Gelb-Rot: Steven Rumpel (88., Mühlhausen/Schraudenbach).

Restprogramm

SV Stammheim – DJK Hirschfeld 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Patrick Müller (75., Foulelfmeter).

DJK Schweinfurt – TSV Eßleben 2:3 (1:1). Tore: 1:0 Sascha Cäsar (13.), 1:1 Jannik Ehrhardt (33.), 1:2 Julian Zink (66.), 1:3 Nicolas Zimmermann (83., Foulelfmeter), 2:3 Sascha Cäsar (84.).

TSV Grafenrheinfeld – FC Gerolzhofen 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Jonas Göbel (3.), 1:1, 2:1 Markus Pohli (45.+1, 57.), 2:2 Fabian Riegler (71., Eigentor), 3:2 Pascal Bernhardt (85.).

FV Egenhausen – TSV Bergrheinfeld 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Florian Streng (24.), 0:2 Felix Kilian (28., Foulelfmeter), 0:3 Julian Konrad (61.), 0:4 Jens Hart (78.).