Abtswind gelingt erster Sieg des Jahres

Landesliga Nordwest

TSV Karlburg – TSV Abtswind 1:3 TSV Unterpleichfeld – ASV Rimpar 1:1 TSV Kleinrinderfeld – TuS Feuchtwangen 1:1 SV Euerbach/Kützberg – Alemannia Haibach 3:2 FC Fuchsstadt – ESV Ansbach-Eyb 2:1 TG Höchberg – ASV Vach 0:1 TSV Heimbuchenthal – TSV Lengfeld 1:1 Schwebenried/Schwemmelsb. – TuS Röllbach 2:0

1. (1.) TSV Abtswind 21 16 3 2 60 : 21 51 2. (2.) ASV Vach 21 15 2 4 58 : 26 47 3. (3.) SV Euerbach/Kützberg 22 12 6 4 43 : 23 42 4. (4.) TG Höchberg 23 9 8 6 24 : 26 35 5. (5.) TSV Unterpleichfeld 20 9 7 4 34 : 19 34 6. (8.) Schwebenried/Schwemmelsb. 22 9 3 10 26 : 27 30 7. (6.) TuS Feuchtwangen 21 8 6 7 30 : 34 30 8. (7.) TSV Lengfeld 21 7 8 6 30 : 29 29 9. (12.) FC Fuchsstadt 22 7 5 10 27 : 36 26 10. (9.) TSV Kleinrinderfeld 21 6 7 8 35 : 35 25 11. (10.) ASV Rimpar 23 5 10 8 28 : 35 25 12. (11.) TSV Karlburg 22 6 5 11 31 : 42 23 13. (13.) TuS Röllbach 21 5 6 10 26 : 44 21 14. (14.) Alemannia Haibach 21 5 4 12 29 : 47 19 15. (15.) ESV Ansbach-Eyb 20 4 6 10 23 : 40 18 16. (16.) TSV Heimbuchenthal 21 3 4 14 26 : 46 13

TSV Karlburg – TSV Abtswind 1:3 (0:2)

Nach einem Unentschieden im ersten Spiel und zwei folgenden Spielabsagen hat der TSV Abtswind beim 3:1 (2:0) in Karlburg seinen ersten Punktspielsieg im neuen Jahr erzielt. Der Tabellenführer benötigte allerdings rund eine halbe Stunde Anlauf, ehe er seine Stärken auf dem Platz zeigen konnte.

Zwar hatte Abtswind von Beginn an die Initiative übernommen, doch waren zunächst keine Chancen entstanden. Abtswinds Führung ergab sich aus einem von Adrian Dußler und Philipp Hummel kurz ausgeführten Eckstoß. Dessen Flanke wurde von einem Karlburger Abwehrspieler zwar noch abgewehrt, doch der aufgerückte Innenverteidiger Mathias Brunsch ließ eine vom Gegner angesetzte Grätsche ins Leere laufen und erzielte dann mit einem platzierten Schuss das 0:1.

In Abtswinds stärkster Phase, als sich mehrere gute Chancen ergaben, erhöhte Philipp Hummel nach einer Vorlage Dußlers die Führung auf 2:0. Dußler war auch an Abtswinds drittem Tor direkt beteiligt, indem er mit einer Hereingabe auf den langen Pfosten die Vorlage für Pascal Kamolz zum 0:3 lieferte. Mit einem Kopfball nach einer Ecke verkürzte der zur Halbzeit eingewechselte Marvin Schramm eine Viertelstunde vor Schluss nur noch den Rückstand Karlburgs, doch gelang es den Hausherren nicht, die Gäste in der restlichen Spielzeit noch einmal in Verlegenheit zu bringen.

Abtswind: Schneider – Graf, Brunsch, Wirsching (80. Jürgen Endres), Wirth, Kamolz, Hämmerlein, Hartlehnert (71. Mrugalla), Dußler, Herrmann, Hummel (84. Wirth). Schiedsrichter: Marx (Großwelzheim). Zuschauer: 180. Tore: 0:1 Mathias Brunsch (31.), 0:2 Philipp Hummel (43.), 0:3 Pascal Kamolz (53.), 1:3 Marvin Schramm (74.).