Abtswind erneuert seinen Anspruch

Eineinhalb Monate übte sich der TSV Abtswind in Ruhe und Gemütlichkeit, nun hat der Fußball-Landesligist den zweiten Teil seiner Mission begonnen, die da heißt: Aufstieg in die Bayernliga. Seit 18. Januar ruft Trainer Petr Škarabela seine Schützlinge bis zu viermal die Woche zum gemeinsamen Üben zusammen, um ihr Profil als Titelanwärter weiter zu schärfen. Dazu sind mehrere Testspiele terminiert, ehe am 10. März zu Hause gegen Alemannia Haibach das erste Pflichtspiel dieses Jahres wartet. Škarabela lässt keinen Zweifel an den Ambitionen des Vereins. „Wir wollen den ersten Tabellenplatz bis zum Saisonende verteidigen und in die Bayernliga aufsteigen“, wird der Ex-Profi in einer Pressemitteilung zitiert. Und: „Um unser Ziel in den verbleibenden elf Ligaspielen zu erreichen, werden wir uns in den sieben Wochen intensiv vorbereiten.“

Ein Verteidiger greift an

Abtswind geht mit neun Punkten Vorsprung vor dem ASV Vach in den zweiten Teil der Saison. Und mit zwei neuen Spielern: dem Rückkehrer Florian Warschecha (wir berichteten) und Christopher Lenhart. Der Verteidiger hat wegen einer langwierigen Schambeinentzündung seit mehr als einem Jahr nicht mehr spielen können und stand zuletzt für die Kitzinger Bayern auf dem Feld. Mit Beginn der Wintervorbereitung hat er in Abtswind nun das Mannschaftstraining aufgenommen. Nach den ersten Trainingseinheiten wird der 27-Jährige in einem Schreiben des Vereins so zitiert: „Ich bin frei von Schmerzen.“ Für den Abwehrspieler ist das in dieser Situation die wichtigste Nachricht überhaupt. Im Sommer 2016 hatte er Probleme mit dem Schambein bekommen. Für den damaligen Landesliga-Klub Bayern Kitzingen bestritt er noch einige Partien, in denen er Spritzen erhielt, um unter Belastung die Entzündung des Knochens nicht zu spüren. Seit Dezember 2016 hatte Lenhart ausgesetzt. „Jetzt will ich es noch einmal versuchen“, sagt der schussgewaltige Linksfuß.

Seit Herbst vergangenen Jahres hat der Verteidiger in Abtswind behutsame Gehversuche für sein Comeback unternommen: Er absolvierte individuelle Übungen und Laufeinheiten, ohne mit der Mannschaft zu trainieren, und er ließ sich medizinisch behandeln. „Es stand lange auf der Kippe, ob ich meine Laufbahn fortsetzen kann, da die Schambeinentzündung mittlerweile chronisch ist“, sagt Lenhart. Und: „Entscheidend wird sein, dass die Schmerzen nicht zurückkehren.“ Bleibt er verletzungsfrei, kann er für den Klub die erhoffte Verstärkung in der Defensive sein. „Christopher ist mir in Kitzingen als Antreiber aufgefallen, der nie aufgibt. So einen Typen braucht unser Team“, erklärt Abtswinds Manager Christoph Mix. Und Trainer Škarabela ergänzt: „Die ersten Eindrücke im Training waren vielversprechend.“

Nach der langen Verletzungspause will Lenhart, der bislang meist in der Innenverteidigung spielte, aber auch auf Außen einsetzbar ist, in den sieben Wochen bis zum Neustart wieder in Form kommen, die ihn in all den Jahren als Leistungsträger und Führungspersönlichkeit in der Landesliga auszeichnete. „Ich muss Kraft aufbauen und in den Spielrhythmus finden“, sagt er. Der Wechsel nach Abtswind lag für den 27-Jährigen, dessen Heimatklub der TSV Repperndorf ist, nahe: „Ich stand schon in den vergangenen Jahren öfters kurz davor. Für meinen Neuanfang ist Abtswind der richtige Schritt. Die Mannschaft besitzt Qualität und hat das Zeug für die Bayernliga.“

Offene Arme für den Torwart

Auch Florian Warschecha kommt vom TSV Repperndorf und lobte den TSV Abtswind einst als den „mit Abstand besten Verein, für den ich gespielt habe“. Von 2014 bis 2017 stand der Torhüter schon mal in Diensten des Landesligisten, dann entschied er sich, als Spielertrainer nach Repperndorf in die A-Klasse zu wechseln. Jetzt ist der 28-Jährige nach einer Halbserie an die alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Die Abtswinder nahmen ihn mit offenen Armen auf. Denn sie benötigten dringend einen Torwart.

Ersatzkeeper Patrick Hefner hatte angekündigt, ab Januar in den USA zu studieren. Florian Warschechas Kontakt in den Kräuterort war auch nach seinem Abschied im vergangenen Sommer nicht abgebrochen – mehrmals hatte er in der Vorrunde Heimspiele des Tabellenführers gesehen. Bei der Suche nach einer Alternative hinter Stammtorhüter Julian Schneider war der Klub rasch auf dessen Vorgänger gestoßen. Nun zitiert er ihn in einer Presseerklärung so: „Wenn Abtswind anfragt, überlegt man nicht lange, ob man in der A-Klasse bleibt oder die verlockende Chance ergreift, nächste Saison vielleicht in der Bayernliga zu spielen.“ Škarabela ist „froh, dass Florian wieder da ist und wir mit unserer ehemaligen Nummer eins guten Ersatz für Patrick Hefner gefunden haben“.

Warschecha hatte sich vor einem Jahr aus gesundheitlichen Gründen dazu entschlossen, den höherklassigen Fußball hinter sich zu lassen und Spielertrainer in der A-Klasse zu werden. Im Dezember 2016 war er an der Schulter operiert worden. Die Genesung zog sich über Monate, so dass Warschecha anschließend kein Spiel mehr für Abtswind bestritt. Das Risiko einer erneuten Verletzung schien ihm zu groß, die Sorge um seine Gesundheit nicht vereinbar mit den Ansprüchen an einen Torhüter in der Landesliga.

Das ist nun anders: „Ich bin wieder vollkommen schmerzfrei, die Beweglichkeit der Schulter ist zurück“, erklärt der 28-Jährige, der für Repperndorf sowohl im Tor als auch im Feld spielte. „Der Zustand ist von Woche zu Woche besser geworden. Nachdem ich von meinem Arzt und meinem Physiotherapeuten grünes Licht bekommen habe, ist die Angst weg, mich wieder zu verletzen.“ Jetzt bereitet sich Warschecha auf die im März beginnende Restsaison vor und darauf, seinen Stammplatz, den er im vergangenen Jahr aufgab, zurückzuerobern – spätestens ab der neuen Spielzeit.

Freude auf Konkurrenzkampf

„Ich freue mich auf den Konkurrenzkampf mit Julian Schneider“, erklärt der Rückkehrer, der in den Trainingseinheiten und Testspielen rasch zu früherer Form und Fitness finden und sich an das Niveau der Landesliga gewöhnen will. Eine noch größere Veränderung als den Wechsel nach Abtswind hatte es für Florian Warschecha allerdings schon einige Wochen zuvor gegeben: Im Oktober ist der 28-Jährige zum ersten Mal Vater geworden.