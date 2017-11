Abtswind dreht Rückstand zu einem 2:1-Sieg

TuS Feuchtwangen – TSV Abtswind 1:2 (1:2). Entspannt können die Abtswinder in die Winterpause gehen. Auch ihre letzte Aufgabe vor der spielfreien Zeit meisterten sie erfolgreich. Mit 2:1 (2:1) gewann die Mannschaft von Trainer Petr Skarabela bei Aufsteiger Feuchtwangen, der zuvor acht Spiele nacheinander nicht mehr verloren hatte. Aus diesem Grund wollten die Gastgeber auch das Spiel gegen den Spitzenreiter trotz eines schwer bespielbaren Platzes austragen.

Das schien sich anfangs auszuzahlen, denn mit der ersten Gelegenheit gingen die Hausherren in Führung, als sie nach einem Einwurf das Geschehen schnell aus der Mitte nach rechts verlagerten hatten, und dort Fabian Häffner den Pass durch die Schnittstelle der gegnerischen Abwehr auf Timo Schaller spielte. Feuchtwangens Stürmer lief alleine auf Abtswinds Torhüter Julian Schneider zu, den das Pech ereilte, beim Herauslaufen auf dem glitschigen Rasen auszurutschen, so dass Schaller leichtes Spiel hatte, den Ball an ihm vorbei zum 1:0 ins Tor zu schießen.

Doch Abtswind antwortete sofort. Frank Hartlehnert lief von links kommend vor dem gegnerischen Tor in eine Hereingabe Peter Mrugallas von rechts und erzielte aus kurzer Entfernung das 1:1. Mit einem wuchtigen Kopfball brachte Daniel Endres die Gäste nach einer Ecke Steffen Barthels nur wenige Minuten später sogar mit 2:1 in Führung. Abtswinds Angreifer hätte nach gut einer halben Stunde die Ausbeute erhöhen können, doch parierte Feuchtwangens Torhüter Philipp Deeg dessen Kopfball nach einer Flanke Michael Herrmanns. Da die Gastgeber insgesamt eher defensiv agierten und dadurch dem Gegner kaum freie Räume anboten, ergaben sich bis zum Seitenwechsel keine Aktionen mehr.

Aber das änderte sich mit Beginn der zweiten Halbzeit. Wenige Minuten waren gespielt, als Abtswinds Pascal Kamolz den Pfosten traf. Feuchtwangen wurde aktiver und Fabian Biegler tauchte vor dem gegnerischen Tor auf, doch war sein Abschluss zu ungenau. Den Ausgleich hatte auch Timo Schaller vor sich, doch schoss Feuchtwangens größte Gelegenheit neben das Tor. Nachdem Abtswind zweimal Glück gehabt hatte, entwickelte sich für die verbleibende halbe Stunde ein umkämpftes Spiel zwischen den beiden Strafräumen, wobei der eingewechselte Daniel Hämmerlein drei Minuten vor Spielende durch beherztes Eingreifen gegen Biegler klärte und als letzter Mann einen Alleingang auf das Tor verhinderte.

Abtswind: Schneider – Graf (75. Hämmerlein), Brunsch, Kamolz, Barthel (84. Dußler), Jürgen Endres, Mrugalla, Hartlehnert (71. Hummel), Herrmann, Daniel Endres, Szuszkiewicz. Schiedsrichterin: Karmann (Sandizell-Grimolzhausen). Zuschauer: 110. Tore: 1:0 Timo Schaller (12.), 1:1 Frank Hartlehnert (15.), 1:2 Daniel Endres (19.).