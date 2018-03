Abtswind darf nicht weiter stolpern

Eine schwierige Aufgabe erwartet die Abtswinder am Sonntag auswärts in Kleinrinderfeld: Die Gastgeber sind als einzige der Liga zu Hause noch unbesiegt. Zehn Gegner haben sich bislang dort versucht – alle vergebens. Das Höchste der Gefühle war ein Unentschieden. Abtswind besitzt nach der jüngsten „Nullnummer“ gegen Haibach noch sieben Punkte Vorsprung vor dem Verfolger Vach; neun waren es zuvor.

Eine Fernglas-Entfernung ist das beileibe nicht, zumal der hartnäckige Herausforderer aus dem Fürther Stadtteil ein Spiel weniger absolviert hat und mit diesem Nachholspiel – am Ostermontag in Kleinrinderfeld – auf vier Punkte herankommen könnte. Da auch das Rückspiel zwischen den beiden Konkurrenten noch ansteht, darf sich Abtswind keine weiteren Punktverluste erlauben. Die derzeit komfortable Position würde sonst ein Stückchen unbequemer werden.

Nach einer spielerisch unerwartet bescheidenen Darbietung gegen Haibach bemüht sich Abtswind nun um Besserung. Aber auch Kleinrinderfeld verspürt den Drang, sich nach seiner 1:2-Niederlage in Röllbach zu beweisen. Vermeidbare Fehler brachten die Mannschaft dort in Rückstand, mehr als ein Anschlusstor brachte sie nicht zu Stande. „Wir haben mächtig Wut im Bauch. Da ist uns eigentlich egal, auf wen wir treffen“, sagt der Trainer Hans-Jürgen Meyer.

Weil es für seine Schützlinge auswärts bisher ungleich schlechter als zu Hause lief, müssen sie bei nur noch sechs Punkten Vorsprung auch noch einmal in der Tabelle auf die hinteren Plätze blicken, auf denen die Mehrheit der Klubs am vergangenen Wochenende punktete. Die Abtswinder kreuzen nun gerade zur rechten Zeit auf, um an das ebenso unnötige 0:1 des Hinspiels zu erinnern.

Abtswinds Trainer Petr Škarabela weiß, wie schwer die anstehende Aufgabe wird: „Wir müssen uns deutlich steigern. 100 Prozent werden nicht reichen“, sagte er nach dem für ihn enttäuschenden Ergebnis gegen Haibach, das die positiven Eindrücke der Vorbereitung (mit beachtenswerten Testspielergebnissen gegen meist höherklassige Gegner) auf einmal nicht widerspiegelte. Kleinrinderfeld muss auf Magnus Rentzsch und Peter En-dres verzichten, Abtswind auf Jürgen Endres.