Spitze Leistungen

Die IHK Würzburg-Schweinfurt zeichnete im Oktober 2017 in Bad Neustadt die 100 Prüfungsbesten der Region aus. Zwei GEA Auszubildende aus Kitzingen gehören dank ihrer herausragenden Leistungen zu den Besten von insgesamt 4208 Absolventen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Am Standort Kitzingen fertigt GEA hauptsächlich Brausysteme.

Die Kammersieger-Urkunde erhielten Valentin Roß, der seine duale Berufsausbildung als Technischer Produktdesigner bei GEA 2014 begann, und Michael Frieß, den GEA seit 2013 dual als Konstruktionsmechaniker ausbildet. Beide erreichten mit 94 von 100 Punkten die Gesamtnote „sehr gut“. „Die bemerkenswerten Leistungen verdienen unseren Respekt und unsere Anerkennung“, so IHK-Präsident Otto Kirchner bei der Feierstunde.

„Für uns ist die berufliche Bildung unserer Mitarbeiter immens wichtig. Mit einer fundierten Ausbildung machen wir unsere Nachwuchskräfte deshalb fachlich und persönlich fit für das Berufsleben“, wird Andreas Parusel, GEA Personalverantwortlicher für Süddeutschland, zitiert und: „Wir sind sehr stolz auf unsere Absolventen.“