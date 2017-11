Spitalchor feiert sein Jubiläum mit Konzert

Der Spitalchor Iphofen hat anlässlich seines 25-jährigen Gründungsjubiläums am Kirchweihsonntag zum Konzert in die Spitalkirche St. Johannes eingeladen. Die Sänger gestalteten das Programm gemeinsam mit dem Streichorchester der Musikschule Kitzingen unter der Leitung von Mary Lynn Zack mit der Sopranistin Ramona Ubl sowie Belinda Peter und Christopher Popp an Klavier und Continuo. Viel Beifall bekamen die Musiker dafür vom Publikum in der gut besuchten Kirche.

Chorleiter Eugen Glaser-Riegler leitete zu Beginn den Festchor „Freut euch alle, singt mit Schalle“ sowie „Jesus bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach. Das Streichorchester präsentierte zwei Stücke aus Georg Friedrich Händels „Wassermusik“, ein Allegro aus dem dritten Brandenburgischen Konzert von Bach und einen Satz aus dem Ballett „Schwanensee“ von Peter Tschaikowski.

Bei dem Lied „Schau auf die Welt“ von John Rutter wurde der Chor unterstützt von Sängerin Ramona Ubl: Sie interpretierte die Textzeilen mit feinem Sopran, begleitet von ihrer Schwester Belinda Peter am Klavier. Virtuos brachte Christopher Popp anschließend die Klavierseiten für die „Preludes“ von Claude Debussy und zwei Stücke von Maurice Ravel zum Klingen.

Die Pastoralmesse op. 150 von Robert Führer bildete den musikalischen Abschluss. Die Leiterin des Spitalchors, Christiane Römpp, dirigierte hierbei auch das Streichorchester durch die Schlussakkorde. Mit einer stimmungsvollen Zugabe wurde das Konzert beendet.