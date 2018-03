1 / 1

Foto: Foto: Diana Fuchs

Roland Stronk hat von der frechen Spinne, die nach ihrer Entdeckung in der Werkstatt die Beine in die Hand nahm und floh, ein Phantombild gemalt. Außerdem zeigt er eine Aufnahme, die Mitarbeiter des Autohauses Spindler von den Gespinsten in der Belüftungsanlage des Autotanks gemacht haben.