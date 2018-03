Spinne legt Auto lahm

Aus der Rubrik „Geschichten, die das Leben schreibt“ gibt es heute einen besonders kuriosen Fall. Von einem Tag auf den anderen bekam Roland Stronk, ein 69-jähriger Kitzinger Siedler, Probleme mit seinem Auto. „Ich stand an der Tankstelle. Und obwohl der Tank ziemlich leer war, ging einfach kein Sprit rein. Ich habe gedacht, ich spinne.“ Aber es war nicht Stronk, der sponn.

„Ich habe den Hebel am Zapfhahn immer wieder runtergedrückt, aber er sprang jedes Mal sofort wieder hoch. Das macht ja immer so ein Klick-Geräusch. Die anderen Autofahrer haben mich schon ganz komisch angeschaut“, berichtet Stronk. „Es hat geschlagene 20 Minuten gedauert, bis ich zumindest ein kleines bisschen Diesel in den Tank gekriegt hatte. Ganz vorsichtig, Tröpfle für Tröpfle.“

So konnte es natürlich nicht weiter gehen – beziehungsweise konnte Stronk so nicht weiter fahren. Er machte sich also direkt auf den Weg in seine Werkstatt. Dort pumpten die Mitarbeiter den Tank leer, bauten ihn aus und staunten nicht schlecht, als sie sich intensiv anschauten, was da im und um den Tank herum passiert war.

„Bis zu diesem Tag hatten wir so etwas noch nicht gesehen“, beschreibt Serviceberater Dominik Römer von der Autohaus-Gruppe Spindler die Situation, die er und seine Leute vorfanden. „Das war schon skurril. Da kam uns auf einmal eine nicht mal besonders große Spinne entgegen; es war wirklich kein auffälliges Tier.“ Die Spinne sei einfach aus dem Tank herausgekrabbelt und vor den Augen der verblüfften Mechaniker flugs verschwunden. Beim Nachschauen entdeckten die Fachleute, dass das Insekt schon länger im Tank gehaust haben musste: Die Entlüftungsanlage war mit dicken Gespinsten überzogen. Diese hatten für eine Verstopfung gesorgt.

„Man darf sich einen Tank nicht als geschlossenen Kasten vorstellen“, erklärt Dominik Römer. „Da gibt es Entlüftungsleitungen, die nicht mit Kraftstoff gefüllt sind.“ Offenbar hat sich die Spinne dort wohlgefühlt. Wie und wann sie sich Zugang zu den „Gedärmen“ des Audis verschafft hatte, wird allerdings wohl ein Rätsel bleiben. „Ich habe keine Ahnung, wie dieses Biest in den Tank gelangen konnte“, sagt Roland Stronk.

Der Siedler ist dem Spindler-Team dankbar, dass es „den Fall sehr kulant behandelt hat“. Obwohl sein Audi Q3 einen neuen Tank brauchte, musste Strong die Reparaturkosten nur zum Teil selbst tragen.

„Ich hab die Bilder der Gespinste später auch dem TÜV gezeigt. Die Mitarbeiter waren baff“, erzählt der 69-Jährige, der die ganze Sache mittlerweile mit viel Humor sieht. Augenzwinkernd mutmaßt er, dass die Spinne vielleicht aus dem Preußischen eingewandert ist, um als neue Spezies „Dieselspinne“ hierzulande Karriere zu machen. Stronk könnte es verstehen, wenn die Spindler-Mitarbeiterinnen nun jeden Morgen erst einmal ihren Arbeitsplatz absuchen, ehe sie sich an den Schreibtisch setzen. „Die Anzahl der Gespinste lässt schließlich vermuten, dass die Spinne gern eine größere Brut aufziehen würde...“

Aber vielleicht ist sie ja auch längst wieder ausgewandert. Zurück nach Preußen. Oder sonst wohin, wo sie in Ruhe nisten kann.