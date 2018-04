Spiel und Spaß im Hort – auch in den Ferien

(jul) Wohin in den Faschingsferien? Diese Frage stellten sich weder die Eltern noch die Kinder, die den Hort im Kloster St. Maria in Volkach besuchen. Bereits um 7.30 Uhr war er nämlich auch in den Ferien geöffnet. Über 50 Buben und Mädchen, also mehr als die Hälfte der Hort-Kinder, nutzten die freien Tage, um mit ihren Freunden zu spielen, heißt es in einer Mitteilung. Nach einem Marsch zur Aschermittwochsandacht in die Astheimer Pfarrkirche teilte Pfarrer Josef Schöning das Aschenkreuz aus. Die anderen Tage wurden zum Spielen in der Turnhalle der Mädchenrealschule (im Bild), Fußballspielen, Basteln oder Malen genutzt. Für das Erzieherteam um Leiterin Inka Bäuerlein war es ein Lob, dass die Kinder auch in der Freizeit gerne kommen.