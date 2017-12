Spenden für Gemeinde und Schulen

(rt) Gebietsdirektor Heiko Därr und der Leiter der Sparkassen-Geschäftsstelle Wiesentheid, Cornelius Göb, überreichten in der Geschäftsstelle in Kitzingen Spenden für Einrichtungen im Landkreis Kitzingen, so eine Mitteilung. Die Sing- und Musikschule Steigerwald mit Sitz in Wiesentheid, vertreten durch den Leiter Hans-Joachim Krämer, erhielt 500 Euro für die Instandhaltung und Anschaffung von Leihinstrumenten für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Bürgermeister Werner Knaier kann mit der Spende über 2500 Euro zwei Projekte des Marktes Wiesentheid verwirklichen. Für den Ausbau des Mehrgenerationenplatzes mit Bänken, Tischen, Spielgeräten, Trampolin und Fitnessgeräten gab es 1500 Euro; 1000 Euro stehen für die Aufstellung von Mitfahrbänken in Untersambach und Reupelsdorf zur Verfügung. Eine Spende über 300 Euro nahmen Gerhard Zeitler, Vorsitzender des Freundes- und Förderkreises der Grundschule Geiselwind, und Kassier Erwin Kleinlein entgegen. Dafür gibt es einen neuen Multifunktionsprojektor. Im Bild (von links): Heiko Därr, Hans-Joachim Krämer, Werner Knaier, Erwin Kleinlein und Gerhard Zeitler und Cornelius Göb.