Spenden für drei Empfänger

Sparkassen-Gebietsdirektor Heiko Därr und Geschäftsstellenleiter Christian Blachnik begrüßten Repräsentanten gemeinnütziger Projekte zu einer symbolischen Scheckübergabe in der Geschäftsstelle Kitzingen der Sparkasse Mainfranken, heißt es in einer Mitteilung. Eine Spende in Höhe von 1000 Euro nutzt der Caritasverband Kitzingen, vertreten durch den Geschäftsführer Paul Greubel, für eine Umbaumaßnahme und den Einbau einer Teeküche im ambulanten Seniorenzentrum Kitzingen. Hermann Diez, Vorstand der Projektbühne am Main (PAM), freute sich über eine Unterstützung von ebenfalls 1000 Euro für eine Gemäldeausstellung mit Gemälden von Wolfgang Harms. Das Armin-Knab-Gymnasium benötigt die Spende über 500 Euro für Verbrauchsmaterial und Software für das neue Schülerlabor Gituma. Lehrer Martin Schwab nahm mit Schülern den Scheck entgegen. Foto: Elisabeth Förster/SPK