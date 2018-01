Spatenstich: Auf dem Weg zur neuen Fastnachtakademie

Der offizielle Spatenstich für die Fastnachtsakademie in Kitzingen ist getan: Quasi zum Auftakt des Tags der Franken war es Innenminister Joachim Hermann persönlich, der mit weiterer Prominenz, unter anderem Landtagspräsidentin Barbara Stamm, Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel, Landrätin Tamara Bischof, Oberbürgermeister Siegfried Müller und natürlich dem Hausherrn, dem Präsidenten des Fastnachts-Verbands Franken, Bernhard Schlereth, zur Schaufel griff. Zuvor bot sich dem Minister die Möglichkeit zu einem kurzen Rundgang durch das Fastnachtsmuseum. Insgesamt werden für die Akademie rund 4,2 Millionen Euro verbaut, an Fördermitteln gibt es dazu 2,8 Millionen Euro. Über 600 000 Euro dafür kommen aus der Städtebauförderung von Bund und Land. Zur Bezuschussung insgesamt sagte Hermann: „Da helfen jetzt alle Ebenen zusammen, von der Stadt bis Europa.“ Und auch der für den Tag angekündigte Ministerpräsident Horst Seehofer werde dies würdigen, etwa beim Richtfest, oder bei der Einweihung. Schlereths Konter zur Absage Seehofers für Sonntag wegen unaufschiebbarer Termine in Berlin: „Wenn die Mutti in Berlin ruft, müssen die Buben folgen.“ Foto: Robert Haaß