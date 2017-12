Sparsam und effektiv heizen

Die die Veranstaltungsreihe „Energiewende und Klimaschutz im Kitzinger Land“ startete mit einem Vortrag über Heizkosten und einer Exkursion in Geiselwind zum Thema Stromspeicher. Veranstalter ist das Konversionsmanagement Kitzinger Land zusammen mit der Volkshochschule.

„Wie senke ich mit einfachen Tricks Heizkosten? Wie viel Heizenergie verbraucht mein Haus und wie liege ich damit im Vergleich zu anderen Gebäuden aus der gleichen Bauzeit?“ Wissenswertes zu solchen Fragen, die sowohl Hauseigentümer als auch Mieter betreffen, erläuterte Energieberater Thomas Kramer (FH) bei einem Vortrag vor 20 Zuhörern im Sitzungssaal des Landratsamts.

Ein weiterer Samstagstermin führte zur Firma Elektro Müller nach Geiselwind. Diplom-Ingenieur Reinhold Kern stellte hier vor 15 Zuhörern in einem 90-minütigen Vortrag Stromspeicher vor, die ein „fast autarkes Versorgungskonzeptes sicherten.

Eine Veranstaltung wird sich am Dienstag, 15. November, in der Alten Synagoge in Kitzingen mit dem Thema Klimawandel befassen (19 bis 20.30 Uhr). Hier geht Prof. Heiko Paeth von der Universität Würzburg auf Themen wie Hitzerekorde und Dürre, Starkregen und Überschwemmungen ein und blickt insbesondere auf die Region Mainfranken.

Weitere Infos: www.konversionsmanagement-kt.de/energie-klimaschutz/aktuelles/index.html