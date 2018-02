Sparkasse spendet für die Ehrenamtsarbeit

Mit 13 000 Euro aus den Erlösen des PS-Sparens unterstützt die Sparkasse Mainfranken die Ehrenamtsarbeit im Landkreis. Das Treffen von Verantwortlichen aus Kirchen, Vereinen und Verbänden zur Scheckübergabe gehört seit Jahren zum Jahresauftakt in Kitzingen, wie das Gruppenbild auf der Treppe der Sparkasse in der Herrnstraße.

Das „Familientreffen“ am Montag hatte aber doch etwas Besonderes. Immerhin war es der letzte Auftritt von Sparkassendirektor Hermann Hadwiger in Kreis der Vertreter der großen ehrenamtlichen Organisationen. Hadwiger geht im Lauf des Jahres in den Ruhestand.

Am Montag begrüßte er zum letzten Mal die „Organisationen, die im Landkreis viel bewegen“. „Es ist großartig, welche Arbeit hier geleistet wird“, sagte der aus Großlangheim kommende Sparkassendirektor. Mit dem Geldbetrag, den Hadwiger gemeinsam mit dem stellvertretenden Kitzinger Gebietsdirektor Wolfgang Kober überreichte, werden wichtige kulturelle, sportliche und soziale Projekt gefördert.

Wie Hadwiger sagte, sind die Schecks ein Teil der Unterstützung. So seien 2016 zudem zwei Großprojekte unterstützt worden: Der Caritas sei ein Auto für die Flüchtlingshilfe und speziell für die Asyl-Sozialberatung finanziert worden und die Verkehrswacht habe man bei der Anschaffung einer Ampel unterstützt.

Das Geld kam zum Teil aus der Sparkassenstiftung, die im Landkreis über ein Vermögen von rund vier Millionen Euro verfügt. Der Rest ist der Erlös aus der PS-Lotterie. Hadwiger forderte die Vereinsvertreter auf, Anträge zu stellen, wenn sie größere Projekte umsetzen wollen. Er zeigte sich sicher, dass die Spendeaktion auch nach seinem Ausscheiden weitergehen werde, in welcher Form auch immer.

Dekan Hanspeter Kern sagte im Namen der Spendenempfänger Danke für die finanzielle aber auch die ideelle Unterstützung. Es tue gut, wenn man höre, dass die Arbeit wertgeschätzt werde, sagte Kern. Man merke Hadwiger an, dass er die Stadt und die Region fest im Blick habe. Bevor es zu den Häppchen ging, war es doch noch fällig, das schon zur Tradition gewordene Foto mit vielen Leuten auf der Treppe und zum letzten Mal mit Hermann Hadwiger.

Die Schecks gingen an folgende Organisationen: Kreisjugendring, Feuerwehr-Kreisjugend, Kreisverband des Roten Kreuzes, Technisches Hilfswerk, Verkehrswacht, Aplawia, Kreisjugend im Bayerischen Landessportverband, Arbeitskreis Schulsport, Lebenshilfe, Erich-Kästner-Schule, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Bayerischer Blindenbund, Selbsthilfegruppe Krebsnachsorge, MS Kontaktgruppe, Verein zur Förderung des Kreiskrankenhausen, VdK Kreisverband, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonisches Werk, Kitzinger Tafel, Bund Naturschutz. Landesbund für Vogelschutz und Tierschutzverein.