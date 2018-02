Spannender Ausflug in die Welt des Weißen Goldes

(ppe) Zu einem Tagesausflug in das westthüringische Merkers hatte der katholische Frauenbund Willanzheim eingeladen. Das einst größte Kaliwerk der Welt, gehört zum Netzwerk Europäische Industriekultur. Bestens gerüstet mit Helm und Kittel ging es in nur 90 Sekunden auf 500 Meter Tiefe, teilt der katholische Frauenbund mit. Die Gruppe gewann Einblicke in bergmännische Arbeitswelt, Tradition und Geschichte des Kalibergbaus. Höhepunkt der Befahrung war die 1980 entdeckte Kristallgrotte, heißt es in der Mitteilung weiter. Am Nachmittag ging es weiter zur Thüringer Hütte. Unter fachkundiger Führung, wanderte die Reisegruppe auf den Spuren des heiligen Franziskus. Der Besinnungsweg zum Sonnengesang des hl. Franziskus mit den Themen „Lebensweg“ und „Lobpreis, Verantwortung und Dank für die Schöpfung“ sind heute mehr denn je aktuell und gefragt. Zum gemütlichen Abschluss kehrte die Gruppe auf dem Kloster Kreuzberg ein. Die Organisatorinnen Doris Dorsch und Sigrid Hein freuten sich über das große Interesse.