Sonderbaulast für Umgehung liegt auf Eis

Das Millionenprojekt Umgehung Volkach-Gaibach bleibt auf der langen Bank: Der Volkacher Stadtrat beschloss am Montagabend mit 17 gegen eine Stimme den vorläufigen Verzicht auf die Sonderbaulast (Stadt ist Bauherr, Freistaat fördert). Das Thema bleibt so lange auf Eis, bis der Staatsstraßenausbauplan des Freistaats fortgeschrieben wird. Das dürfte laut Bürgermeister Peter Kornell 2020/21 der Fall sein.

Bürgerbegehren: Ja im zweiten Anlauf

Mit der Abkehr von der Sonderbaulast ist einem Bürgerentscheid zur Sonderbaulast praktisch der Boden entzogen. Trotzdem stimmte der Stadtrat dem nach der Prozessniederlage vom Verwaltungsgericht Würzburg vorgegebenen Vergleich zu und erklärte das Bürgerbegehren (2015 mit 8:8-Stimmen abgelehnt) einstimmig für zulässig. Angesichts der Sachlage stieß ein mögliches Ratsbegehren auf keinerlei Echo.

Dass der weit mehr als zehnjährige Kampf um die Umgehung für ein paar Jahre praktisch auf Eis gelegt wird, ist nach Kornells Worten nicht ganz freiwillig: „Ich sehe mich gezwungen, ihnen vorzuschlagen, auf die Sonderbaulast zu verzichten“, erklärte er im von Zuhörern überfüllten Ratssaal. Grund seien Informationen aus dem Staatlichen Bauamt Würzburg.

Prognose: 13000 Fahrzeuge am Kreisel

Danach falle Volkach aus der Neubewertung der Umgehung, wenn die Sonderbaulast komme. So würde die Chance vergeben, dass die Entlastungsstrecke in Dringlichkeit 1 komme und der Freistaat die Finanzierung übernehmen würde, sagte Kornell. Angesichts neuer Verkehrsprognosen beim geplanten Kreisel an der Aldikreuzung mit 13 000 Fahrzeugen pro Tag „steigen die Chancen“.



Kornells Abschied von einem Umgehungsbau unter städtischer Regie hat auch etwas mit einem Blick in die Nachbarschaft zu tun. In Donnersdorf, wo man über eine Sonderbaulast nachdenke, habe der zuständige Mann im Staatlichen Bauamt die Grenzen des Geldtopfs für diese Art der Staatsstraßenfinanzierung deutlich gemacht. Die Gelder reichten danach nicht einmal annähernd für den angemeldeten Bedarf: „Es ist unklar, wann wir zum Zug kämen“, so der Bürgermeister dazu.

„Regierung lässt uns am langen Arm verhungern“

Deutliche Kritik am Umgang des Freistaats mit der Sonderbaulast kam aus dem Stadtrat. FWG-Fraktionschef Herbert Römmelt sprach die lang diskutierte vertragliche Vereinbarung zur Umgehung an. Beim Lärmschutz sage der Freistaat zwar die Kostenübernahme zu, schränke dies aber ein – „wenn es die Werte hergeben“. Auch bei den zugesagten Kreiseln habe sich kaum etwas bewegt. Nur einer komme, beim Rest herrsche Schweigen.

„Die Regierung lässt uns am langen Arm verhungern“, betonte Gaibachs Ortssprecher Holger Scheidig. Die Forderungen aus dem Stadtrat, sich beim Lärmschutz und der Förderung – einst mit über 90 Prozent zugesagt – festzulegen, würden trotz Lippenbekenntnissen seit drei Jahren ignoriert. Scheidigs Hoffnung gilt nun der Neubewertung der Umgehung in vier Jahren, denn: „Der Verkehr hat zugenommen.“

Sorgen wegen Kosten-Nutzen-Vergleich

Da ist CSU-Fraktionsvorsitzender Heiko Bäuerlein skeptisch. Volkach werde beim Kosten-Nutzen-Vergleich wohl wie 2011 (Priorität 2) im Hinterfeld landen. Problem sei weiter das schwierige Gelände, das höhere Kosten bedeute. Dies war bisher der Grund, warum Orte mit deutlich weniger verkehrsgeplagten Menschen wie in Gaibach oder Volkach Umgehungen mit Geld des Freistaats bekommen und Volkach nicht.

Scheidig, der lange für eine Entlastungsstraße gekämpft hatte, sprach sich ebenfalls für den Verzicht auf die Sonderbaulast aus: Dies sei aber „keine Ablehnung der Umgehung“. Auch Kornell betonte: „Ich habe mich wirklich für die Sonderbaulast, für das Projekt eingesetzt.“ Mit Blick in die tief enttäuschten Gesichter von Aktiven aus den Bürgerinitiativen in Gaibach und Volkach Nord sagte er: „Macht Druck!“ Eine Empfehlung, die – wie später zu hören war – die Kämpfer um die Umgehung als Hohn empfanden.