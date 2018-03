Soldaten lernen bei der Wehr

Während einer Brandschutzausbildung bei der Volkacher Feuerwehr hatten 30 Soldaten der sechsten Kompanie des Logistikbataillons 467 die Möglichkeit, zwei Tage lang, in die Rolle eines Feuerwehrmanns zu schlüpfen. Bei interessanten Ausbildungsstationen gab es neben reichlich Action auch vieles zu lernen.

Enge Zusammenarbeit

Fred Mahler, Kommandant der Feuerwehr Volkach, nahm seine Lehrgangsteilnehmer am Morgen persönlich in Empfang. „Die Leute sollen den Umgang mit dem Feuer kennenlernen. Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit der Bundeswehr eng zusammen“, zitiert eine Mitteilung den Kommandanten Fred Mahler. „Ich danke der Volkacher Feuerwehr, dass sie uns für diese Ausbildung zur Seite steht. So können wir von den Profis lernen“, sage Kompaniechef Heiko Wohllebe.

Und so arbeiteten sich die Männer in Grün und die Männer in blau durch einen Theorievormittag, bevor am Nachmittag die Praxisausbildung begann.

Mit Elan bei der Sache

„Es brennt! Wasser Marsch!“ Der ein oder andere staunte, wie sich eine kleine Menge Wasser auf einen Fettbrand auswirkt oder wie schwierig es ist, sich in einem verqualmten Raum zu orientieren. Mit Elan wurde mit Feuerlöschern anschließend ein Brand bekämpft und dabei festgestellt, dass auch das geübt sein will.

Am zweiten Ausbildungstag konnten die Soldaten sich unter anderem an der Rettungsschere versuchen, Metall durchtrennen und eingeklemmte Personen aus Fahrzeugen retten.

„Wir sind froh, dass wir die Bundeswehr hier in Volkach haben. Zehn Soldaten sind auch bei uns in der Feuerwehr und unterstützen uns gerade bei Einsätzen unter der Woche sehr tatkräftig“, fasste Feuerwehrkommandant Mahler die zwei Tage bei der Volkacher Feuerwehr zusammen.