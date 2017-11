Söder oder Seehofer?

Die Sondierungen für die Große Koalition in Berlin sind zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. Die mit großer Spannung erwartete Aussprache zwischen Landtagsfraktion und Ministerpräsident Horst Seehofer an diesem Samstag in München musste kurzfristig abgesagt werden. Damit geht auch die Diskussion um dessen politische Zukunft in die Verlängerung.

Anja Weisgerber ist Mitglied des CSU-Vorstandes. Und sie hält sich an die interne Vereinbarung: Personalfragen werden erst nach Abschluss der Sondierungsgespräche geführt. Bis dahin: kein öffentliches Statement von ihr zu diesem Thema. „Auch wenn ich das öffentliche Interesse an der weiteren Zukunft der CSU sehr gut nachvollziehen kann.“ Weisgerber diskutiere lieber innerhalb ihrer Partei. Es sei grundsätzlich nicht ihre Art, sich zu laufenden Personaldiskussionen öffentlich zu äußern.

Andere tun das schon. Und das mitunter überdeutlich. Bei der Landesversammlung der Jungen Union in Erlangen ließ sich Markus Söder feiern und werbewirksam mit Delegierten ablichten, die Schilder mit der Aufschrift „„MP Söder #MARKUS2018“ in die Kameras hielten. Für die Kreisvorsitzende der Jungen Union in Kitzingen, Sabrina Stemplowski, war das zu viel des Guten. „Das Vorpreschen von allen drei Fränkischen Bezirksverbänden war meines Erachtens kein guter Stil und unangebracht“, sagt sie.

Stemplowski hat sich aus diesem Grund auch nicht mit „auf dieses MP Söder Bild“ gestellt. Sie will – wie besprochen – die Debatte beim CSU-Parteitag Mitte Dezember führen. Eine eindeutige Meinung hat sie jetzt schon: „Für mich ist klar, dass es einen neuen und fähigen Parteivorsitzenden geben wird – und dass es mit Sicherheit nicht mehr Horst Seehofer sein wird.“

JU–Kreisschatzmeister Daniel Koppe kann den Zeitpunkt der Rücktrittsforderungen auch nicht nachvollziehen. Für ihn ist klar, dass es mehr als nur einen möglichen Nachfolger für Horst Seehofer gibt. „Die CSU und auch die JU sollten nach dessen Wahl geschlossen hinter diesem Spitzenkandidaten stehen“, fordert er. „Damit sich das Wahldebakel von 2017 nicht 2018 wiederholt.“

Einen Neuanfang wünscht sich neben Stemplowski auch ihr Stellvertreter Simon Rinke. „Besonders inhaltlich, aber auch personell.“ Horst Seehofer trage die Verantwortung für das schlechteste CSU-Ergebnis in Bayern seit Jahrzehnten. Sein Zick-Zack-Kurs gegenüber der Kanzlerin habe viel an Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung eingebüßt. „Dazu muss er nun auch stehen“, fordert Rinke.

Dass Markus Söder schon als Nachfolger des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgerufen wird, hält er allerdings für falsch. Die Partei müsse sorgfältig überlegen, mit wem ein glaubhafter Neuanfang möglich sei. Wenn am Ende alles für Markus Söder spricht, dann sehr gerne auch er. „Aber eben erst dann.“

Söder oder Seehofer? Oder doch jemand anderes? Landtagsabgeordneter Dr. Otto Hünnerkopf ist sich sicher, dass es auf diese beiden Alphatiere hinauslaufen wird. Einen dritten Kandidaten werde es seiner Meinung nach nicht geben.

Beim Treffen zwischen Landtagsfraktion und Ministerpräsident soll es zunächst jedoch um Sachthemen gehen. Die Koalitionsverhandlungen von Berlin stehen im Mittelpunkt. Die Entscheidung über einen neuen/alten Vorsitzenden werde Mitte Dezember beim Parteitag fallen, betont auch er. „Natürlich werden wir da nicht ohne jegliche Orientierung reingehen“, sagt Hünnerkopf. Seine Hoffnung: Seehofer und Söder werden bis dahin einen Konsens finden.

Bis dato sind die beiden Politiker allerdings nicht gerade für eine herausragende Konsensfähigkeit bekannt. Dr. Hünnerkopf, der mit der kommenden Landtagswahl seine eigene politische Karriere in München beenden wird, ist zuversichtlich, dass seine Partei mit neuem Schwung ins Wahljahr 2018 geht. Im Moment seien viele Stammwähler von der CSU enttäuscht, weiß er. „Sie wollen, dass wir wieder zu Potte kommen.“

Dazu gehöre auch eine klare personelle Ausrichtung. Wie die aussieht, kann der Untersambacher nur vermuten. Die Kollegen aus Altbayern bezeichnet er als „Seismografen“ innerhalb der Fraktion. Und die würden sich mehrheitlich für Markus Söder aussprechen.