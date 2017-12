Silvaner im Bergwerk

Hüttenheim Rund 70 Meter unter der Erde stehen sie: Vier Fässer mit Silvaner. Die drei jungen Winzer Thomas Fröhlich, Max Martin und Markus Hillabrand haben zusammen mit der Firma Knauf ein Experiment gestartet. In deren Bergwerk bei Hüttenheim sollen die Weine in Eichenfässern reifen und ständig verkostet werden. Wie wirken sich die stetige Temperatur und die hohe Luftfeuchtigkeit auf den Wein aus? Die Antwort soll es spätestens im kommenden Sommer geben. Die Landesanstalt für Weinbau in Veitshöchheim begleitet das Experiment wissenschaftlich – und hat ebenfalls ein Weinfass im Bergwerk eingelagert. (Ausführlicher Bericht folgt.)