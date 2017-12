Silberner Bocksbeutel für Vierrether

Walter Vierrether ist ja offiziell im Ruhestand. Doch der umtriebige Kitzinger (Teilzeit-)Hofrat ist wie eh und je zur Stelle, wenn es um seine Stadt, den Frankenwein im Allgemeinen oder „seine“ Weinprinzessinnen im Besonderen geht. Jetzt wurde der Walter, wie ihn alle nennen, vom Fränkischen Weinbauverband für seinen Einsatz geehrt: Die Verleihung des Silbernen Bocksbeutels an den 65-Jährigen war der Höhepunkt des Ehrenabends in Veitshöchheim.

Vierrether war von 1989 bis 2016 Leiter der Touristinformation Kitzingen und ist seit über drei Jahrzehnten als Symbolfigur Kitzinger Hofrat unterwegs, inzwischen teilt er sich das Amt mit Jürgen Reitmeier und Alexander Nuss. „Walter Vierrether ist sicherlich einer der bekanntesten und beliebtesten Kitzinger Bürger und hat nicht nur für Kitzingen, sondern für die ganze fränkische Weinwirtschaft Tolles geleistet,“ sagte Weinbau-Präsident Artur Steinmann in seiner Laudatio.

Beim Ehrenabend werden laut der Mitteilung des Fränkischen Weinbauverbandes alljährlich im Dezember Personen ausgezeichnet, die sich in vielfältiger Weise für den Frankenwein verdient gemacht haben. Im ehemaligen fürstbischöflichen Keller der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) standen so auch heuer langjährige Weinbauvereinsvorsitzende, Prüfungsbeste und Betriebsjubilare im Rampenlicht. „Es ist für die Gesellschaft so wichtig, dass Menschen etwas mehr tun, als man erwartet. Sie gehören zu denen, die dazu beigetragen haben, dass Franken heute so gut dasteht,“ dankte Artur Steinmann in seiner Begrüßung.

Weitere Geehrte aus dem Landkreis: Ausbildung Gästeführer „Weinerlebnis Franken“: Ann-Kathrin Siedler (Escherndorf). Engagement Weinbauvereine: Werner Kistner (Bullenheim), Christine Galena (Sommerach). Dienstjubiläum 25 Jahre: Axel Stärk, Agatha Kaltenbach (DIVINO Nordheim), Michael Göhre, Stefan Fröhlich, Martin Kraus, Robert Zänglein (alle Winzergemeinschaft Franken, GWF), Christian Fries (Domänenamt Castell). 40 Jahre: Norbert May (DIVINO). Ehrenurkunde zum Ende Berufslaufbahn: Barbara Werner, Inge Thomas (beide GWF), Karl Weickert, Rita Wendel, Urban Borst (alle DIVINO), Helmut Glaser (Winzer Sommerach). Karl-Heinz Rebitzer (Domänenamt Castell) hat nach 50 Jahren Betriebszugehörigkeit seine Berufslaufbahn in diesem Jahr beendet.