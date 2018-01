Sie haben Zeit für andere

Lieder, Geschichten und Gedichte rund um die Adventszeit prägten die Weihnachtsfeier des VdK-Ortsverbandes Albertshofen. Weihnachtliche Dekorationen, Kerzen, Gaumenfreuden aus der Küche der Gartenlandhalle und eine Tombola ließen die Vorfreude auf Weihnachten steigen.

Im Mittelpunkt dieser Feier standen Ehrungen treuer Wegbegleiter. Kreisgeschäftsführer Klaus Peter Mai und die Ortsvorsitzende Brita Böhm überreichten Adolf Lenz, Friederike Kößling und Werner Zahn für 25 Jahre Mitgliedschaft Urkunden und die Ehrennadel des VdK Bayern in Gold. Für 30 Jahre Treue zum VdK wurden Rosemarie König, Erich Reuther und Hans Uhl mit dem Treueabzeichen in Gold auf blauem Grund geehrt.

Bürgermeister Horst Reuther erinnerte in seinem Grußwort daran, Zeit zu haben und wie wichtig und wertvoll diese ist. Zukunft brauche Menschlichkeit, so Pfarrer Otto Gölkel. Bei der großen VdK-Familie werde die Hilfe für den Anderen zur Selbstverständlichkeit, ganz im Sinne der Nächstenliebe.

Werner Zahn erzählte die Geschichte vom „Christkindlesbrief“ und der Solist Hermann Riedel aus Buchbrunn erfreute mit traditionellen Weihnachtsliedern, begleitet von Hans Böhm am Klavier. Ortsvorsitzende Brita Böhm stellte fest: „Die Welt rückt zusammen, trotz massiver Probleme in vielen Ländern und Krisengebieten, trotz Altersarmut und Barrierefreiheit.“ Sie dankte den Sammlern der Aktion „Helft Wunden heilen“ und würdigte das ehrenamtliche Engagement der Helfer und des Vorstandes. Diese verteilten Weihnachtssterne und Weinpräsente an die über 70-jährigen Mitglieder. Bei der großen Tombola mit einer Krippe als Hauptpreis gab es leuchtende Augen.