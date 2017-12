Sicher mit dem Rad unterwegs sein

Während des Verkehrssicherheitstag für die neuen 5. Klassen am Gymnasium Markbreit besuchten die Klassen verschiedene Vorträge zum Thema Sicherheit beim Benutzen von Verkehrsmitteln.

Der Sicherheitsbeauftragte der Schule Ulrich Groh ging auf die sicherheitsrelevanten Merkmale/Ausstattungen von Fahrrädern ein. Außerdem erklärte er, was bei der Benutzung eines Fahrradhelms zu beachten ist und führte dazu laut Mitteilung ein Experiment durch.

Stephan Friedlein von der Verkehrswacht Kitzingen ging mit den Schülerinnen und Schülern die Regeln durch, die beim Fahrradfahren im Straßenverkehr zu beachten sind. Im abgedunkelten Klassenzimmer wurden dann die Reflexionseigenschaften von Schultaschen und Jacken mithilfe einer Taschenlampe untersucht.

In einem zweiten Abschnitt brachte Klemens Großkopf-Klopf von der Bundespolizei Würzburg den Klassen die Sicherheit an und in der Bahn näher. Er zeigte den Kindern anhand eines Videos, welchen Gefahren man sich aussetzt, wenn man beispielsweise über Bahngleise läuft oder Steine auf die Schienen legt. Er berichtete von verschiedenen Fällen, in denen Jugendliche Einrichtungen der Bahn beschädigt hatten und appellierte an die Schülerinnen und Schüler, dies nicht nachzuahmen, da es sich dabei oftmals um Straftaten handelt und die damit verbundenen Geldstrafen recht hoch ausfallen können.