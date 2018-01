Serpentinen und „Mönch“ für den Trunkpfad in Ilmbach

Der Trunkpfad – in zwei Varianten – ist wieder frisch hergerichtet und wartet auf die Wanderer. Die beiden Strecken, die in der Regel beim Ilmbach starten, wurden immer wieder überarbeitet, zuletzt vom Steigerwaldklub Wiesentheid sowie den Rotary Clubs Kitzingen und Gerolzhofen/Volkach.

Bei der Generalüberholung wurde vor allem die Beschilderung des Naturlehrpfads erneuert, aber auch Teile der Strecke neu eingerichtet.

Den Gehern, die bei Ilmbach – an der Straße zwischen Geesdorf und Gräfenneuses – den Wald ansteuern, stehen laut Presseinformation zwei Strecken zur Verfügung: eine kürzere Version mit 6,5 Kilometern und die lange Tour mit knapp zehn Kilometern.

Der Trunkpfad, der 1970 von dem verstorbenen Forstmeister Ludwig Trunk auf den Weg gebracht wurde, wurde stark überarbeitet: neun große Schrifttafeln, 24 Infoschilder und 14 Wegweiser werten jetzt die Strecke auf.

Natur pur

Neu an der Rundtour ist eine Abkürzung, die an einem Waldsee vorbeiführt. Hier wurde ein alter „Mönch“ (ein regulierbarer Wasserablauf) repariert. An dem kleinen Trunkpfad wurde im Waldstück Saugraben eine alte Quelle wieder zugänglich gemacht. Viel Arbeit machte ein Serpentinenanstieg, der die Abkürzung zurück auf den großen Rundweg führt.

Was die verschiedenen Gruppen bei ihrer Überarbeitung des Naturlehrpfads und der Wanderstrecken laut Pressemitteilung einte: „Der sehr natürliche Charakter des Waldes, der von vielen Generationen gepflegt und bewirtschaftet wurde“, sollte beibehalten werden, so die Mitteilung außerdem.