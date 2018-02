Serenade zum Auftakt des Wiesenbronner Weinfests

Einen außergewöhnlichen Auftakt gab es am Freitagabend beim Wiesenbronner Weinfest. Mit einer Serenade im Gärtchen neben der Kirche erfreuten Musikanten und Sänger zahlreiche Ehrengäste, die Abordnungen der Vereine, Weinhoheiten des Landkreises und weitere gekrönte Häupter und natürlich die Wiesenbronner. Der Spielmannszug, die LehmaBRASSer, genannt nach dem Wiesenbronner Spitznamen Lehmatrater, und der Männerchor intonierten verschiedenste Weisen, ließen Lieder auf Land und Wein erklingen. Sie sorgten für beste Stimmung beim Start des Weinfestes, das am Montag, 7. August, mit dem Seniorennachmittag und dem Weinabend mit der Gruppe Deschawü ausklingt. Bürgermeisterin Doris Paul und die örtliche Weinprinzessin Miriam Kahl begrüßten mit launigen Worten die Gäste und luden zu genussreichen Tagen auf der Rotweininsel am Fuße des Steigerwalds ein. Weinprinzessin Miriam, die in Aachen studiert, bekundete, dass sie sich stets auf die Heimfahrt freue, „denn es ist immer wieder gut, nach Hause zu kommen“. Neben dem Spielmannszug und den LehmaBRASSer ließ der Männerchor unter der Leitung von Harald Hader beim Empfang zum diesjährigen Weinfest Lieder erklingen, die ein Lob auf Land und Wein oder auf die „Kleine Kneipe in unserer Straße“ zum Inhalt hatten. Foto: Winfried Worschech