Serenade mit Volker Heißmann lockte die Menschen in Scharen

„Music from Latin to Broadway“ war die Serenade auf Volkachs schönstem Platz vor dem Rathaus am Sonntagabend überschrieben. Das Wetter hielt – die Menschen kamen in Scharen. Spätestens eine Stunde vor Beginn war kein Durchkommen mehr. Lange Schlangen vor dem Weinausschank, vor den Essensständen. Das Symphonische Blasorchester Volkach unter der Leitung von Ernst Oestreicher hatte eingeladen und sich selbst einen großen Wunsch erfüllt: Als Moderator und Sänger kam Volker Heißmann aus Fürth, der vielen als eine der Kult-Witwen „Waltraud & Mariechen“ bekannt ist. Ein buntes Programm versprach Tourismuschef Marco Maiberger und verriet, dass die Volkacher als einziges Orchester in Bayern den Bayerischen Heimatpreis 2017 erhalten haben. Applaus! Ebenfalls im Mai erhielt Dirigent Ernst Oestreicher eine Professur an der Hochschule für Musik in Würzburg. Tusch und Applaus! „Fanfare for a Special Moment“ – was könnte besser passen als Eingangsstück des Symphonischen Blasorchesters? Und weiter ging's schwungvoll mit der „New York Overture“ und dem schmissigen Marsch „National Emblem“, bis es hieß: Bühne frei für Volker Heißmann. Die Freilichtbühne auf Volkachs Marktplatz sei quasi das „Verona Unterfrankens“ – nur mehr gesoffen werde als in Verona. Das freue die Weinbauern und die Gastronomie. Die Pizza-Kartons seien schon ausgegangen, weshalb man zu Schuhkartons greifen musste. Zum Proben habe er keine Zeit gehabt, lieber mache er „a weng a Gschmarri“ als zu singen. So kennt man ihn. Lockere Unterhaltung aus losem Mundwerk. Auch noch, als er die Zuschauer auf den Treppenstufen zum Rathausaufgang ermahnen muss. Hier werden sich später die Fackelträger platzieren und für eine romantische Kulisse sorgen. Aber dann gibt Volker Heißmann doch eine Kostprobe seines Könnens: „Ohne Netz und doppelten Boden . . . Ernst, hau nei!“ und mit ausdrucksstarker Stimme und großem Gesangsvolumen ertönt „Fly me to the moon“ von Bart Howard, begleitet vom großen Blasorchester. Und das ist der andere Heißmann, der schon mit sechs Jahren im Kinderchor gesungen hat und mit ausgebildeter Stimme überzeugen kann. Jenseits vom Kabarettisten und Entertainer bittet er zu guter Letzt noch einmal um fünf Minuten Ruhe für Frank Sinatra. Das Orchester beginnt mit einem Medley, gewürzt mit schönen Soli, bevor Heißmann noch einmal zum Mikrophon greift. Zurückhaltende Klavierbegleitung zu einer stimmgewaltigen Interpretation von Sinatras „I did it my way – Ich leb' mein Leben“, auf Deutsch gesungen. 22 Uhr, die Turmuhr schlägt und es ist Zeit, aufzuhören. Tosender Applaus setzt ein – Zugabe!