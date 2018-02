Separate Brücke für Radler an B 22

Die Baumaschinen sind bereits seit einigen Tagen am Ortsausgang von Reupelsdorf in Richtung Stadelschwarzach zu sehen. Dort wird nun direkt neben der Bundessstraße 22 die Brücke über die Schwarzach gebaut, um den Radweg von Düllstadt aus bis in Richtung Eichfeld und Stadelschwarzach weiter zu führen. Das Staatliche Bauamt hatte dazu die Errichtung einer separaten Brücke gefordert, die unabhängig von der Straße sein soll.

Bund übernimmt sämtliche Kosten

Weil der Radweg direkt neben der Bundesstraße entlang führt, übernimmt der Bund sämtliche Kosten, also für den Grunderwerb, den Bau, sowie auch für den späteren Unterhalt, teilte Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier auf Nachfrage mit. Für die Behörde sei es wichtig gewesen, dass damit eine Anbindung an die etwas weiter im Ort direkt im Bereich der scharfen Kurve startenden Radwege nach Laub und nach Wiesentheid entsteht.

Auch ein Weg nach Eichfeld wird ausgebaut

Dazu wird nun die separate Brücke über die Schwarzach geschaffen. Und nicht nur die. Im gleichen Zug baut die Gemeinde Wiesentheid einen Weg in Richtung Eichfeld weiter aus, der nun befestigt wird. Ab der Gemarkungsgrenze ist dann die Stadt Volkach für den Ausbau zuständig. Der Weg führt etwa oberhalb des Anwesens Wendel vorbei und erreicht dort Eichfeld. Die Verbindung soll später als Kernweg für die Landwirtschaft dienen und wird deswegen über ein dazu bestehendes Förderprogramm unterstützt.

Hier muss Wiesentheid etwa 40 Prozent der Nettokosten von 290 000 Euro, also 116 000 Euro, bezahlen. „Wir gehen davon aus, dass sowohl die Brücke, als auch der Weg in diesem Jahr fertig gestellt werden“, teilte Bürgermeister Knaier mit.

Größere Fläche vor der Kirche

Ein größerer Brocken steht im Ortsteil ebenso an. Nämlich der Kirchplatz und dem daran angrenzenden ehemaligen Johanni-Anwesen. Im Zuge der Dorferneuerung, die im Gemeindeteil läuft, hatten die Bürger gewünscht, dass vor der Kirche eine größere Fläche entstehen soll. Das daneben liegende Gebäude wurde bis vor einiger Zeit als Wohnhaus genutzt. Nachdem der Besitzer zum Verkauf bereit war, schlug die Gemeinde zu und erwarb es, auch um den Kirchplatz neu zu gestalten.

In dem Zug wird die angrenzende Scheune weggerissen. Bei dem unter Denkmalschutz stehenden Haus schieden sich bisweilen die Geister, ob es eine aufwendige Sanierung wert sei. Nachdem dazu Zuschüsse zugesagt wurden, entschied sich die Gemeinde trotz mancher Skeptiker zur Sanierung. Außerdem wird in Reupelsdorf das Dach am Gemeinschaftshaus saniert, das nach über 40 Jahren einige Schäden aufweist.