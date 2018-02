Seniorenstammtisch: Die Sorgen des Alltags vergessen

„Und kommen die Liederbücher auf den Tisch, erklingen unsere Stimmen gemeinsam und frisch“, lautet das Motto am Kolping-Seniorenstammtisch in Stadtschwarzach. Seit 15 Jahren treffen sich über 40 Frauen und Männer regelmäßig, um gemeinsam zu singen und ein paar Stunden im geselligen Miteinander zu verbringen. Das eigens kreierte Liederbuch mit vielen auf den Heimatort „umgetexteten“ Ohrwürmern hält jede Stammtischschwester und jeder Stammtischbruder in den Händen.

„Solange meine Gesundheit mitmacht, geht es mit der Seniorenrunde weiter.“ Dieter Dluczek, Kolping-Seniorenstammtisch

Jeden zweiten Donnerstagabend treffen sie sich im Langhaus. Zeit, um die Sorgen des Alltags zu vergessen und gemeinsam fröhlich zu sein. Der Stammtisch ist sehr beliebt. „In der Regel sind 35 Personen da“, erzählt Erich Henninger (81), einer von drei Hauptorganisatoren. Zusammen mit Dieter Dluczek (83) und Willi Hubert (67) spinnen sie die Fäden, damit die bislang erfolgreiche Stammtischgeschichte noch lange fortgeführt werden kann.

Der älteste Stammtischler ist 88 Jahre alt, der jüngste 67. Damit ein Senioren-Stammtisch richtig rund läuft, ist Teamarbeit gefragt. „Wir haben immer bereitwillige Helfer, die die Tische mit Schmuck schön herrichten. Andere bedienen und erledigen Reinigungsarbeiten“, sagt Henninger. Es herrscht eine gute Disziplin in der Stammtischrunde. „Wer nicht kommen kann, meldet sich telefonisch ab“, schildert Dieter Dluczek.

Henninger und Dluczek sind Männer der ersten Stunden beim Stammtisch, zusammen mit ihren beiden Ehefrauen Marga Henninger und Margarethe Dluczek. In einem Fotoalbum haben sie einige Glanzlichter ihrer Vereinigung festgehalten, meist geht es dabei um unterhaltsame Faschingstreffen.

Die noch junge Geschichte des Stammtischs ist schnell erzählt: Zwölf Personen gründeten die Gemeinschaft am 25. April 2002 im Begegnungshaus „Arche“. Als in den Folgejahren auch Nichtmitglieder in die Stammtischrunde aufgenommen wurden, wuchs der Kreis der Teilnehmer auf bis auf 48 Frauen und Männer an. Die Treffen waren zunächst in der Arche, dann in Gasthäusern und seit 2016 im Langhaus. Seit der Gründung sitzen die Stammtischler zwölf Mal pro Jahr zusammen.

Höhepunkte im sind die Adventsfeiern mit musikalischer Gestaltung, Faschingsveranstaltungen, Grillnachmittage und das Jahresessen. Bei jedem Stammtisch-Treffen gibt es Essen und Trinken zum Selbstkostenpreis. Absolute Chefsache sind für das Führungstrio die Geburtstage ihrer Stammtisch-Kollegen. „Das Geburtstagskind darf sich ein Lied wünschen und wir singen das Geburtstagsständchen dann gemeinsam“, sagt Erich Henninger. Wenn ein Jubilar wegen Krankheit oder aus einem anderen Grund nicht erscheinen kann, wird im Nachhinein gratuliert.

Ans Aufhören denken die Stammtisch-Macher noch lange nicht, vor allem weil die Gruppe heute mit zu den Aktivsten in der Kolpingfamilie zählt. Dieter Dluczek blickt zuversichtlich nach vorne: „Solange meine Gesundheit mitmacht, geht es mit der Seniorenrunde weiter.“ Er sieht den Kolping-Stammtisch als „große Familie, bei dem jeder dem anderen auf die Schultern klopft“. In 15 Jahren sind auf diese Weise viele Freundschaften entstanden.