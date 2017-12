Seit 30 Jahren im Dienst für die Gesellschaft

Als unschätzbaren Dienst für die Gesellschaft bezeichnete stellvertretender Landrat Paul Streng den sozialpsychiatrischen Dienst des BRK in Kitzingen. Der feierte kürzlich seinen 30. Geburtstag in der Kitzinger Rathaushalle.

Drei Jahrzehnte Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Drei Jahrzehnte bedarfsgerechte Versorgung. Drei Jahrzehnte Förderung von Re-Integration ins Leben. Und dabei immer der Versuch, Klinik-Aufenthalte zu vermeiden. Streng zeigte sich sichtbar begeistert von der Arbeit der sieben haupt- und sechs ehrenamtlichen Mitarbeiter der Einrichtung. „Sie leisten einen unschätzbaren Dienst für unsere Gesellschaft“, lobte er. „Und Sie tragen zur Lebensqualität in unserem Landkreis bei.“

„Lange Wege sind für unsere Klienten ganz schlecht.“ Elisabeth Schäfer, BRK-Vorsitzende Würzburg

Immer mehr Menschen würden Hilfestellungen bei der Bewältigung ihres Lebens benötigen, bestätigte die Vorsitzende des BRK in Würzburg, Elisabeth Schäfer. Wichtig sei dabei vor allem eine wohnortnahe Versorgung. „Lange Wege sind für die Klienten ganz schlecht.“ Genauso schlecht wie eine dauerhafte Abschottung. Im kommenden Frühjahr will das Team deshalb ein neues Projekt starten: Die Teilhabe am öffentlichen Leben soll durch Ausflüge oder Theaterbesuche gestärkt werden. Einrichtungsleiterin Annette Grüttner verkündete froh einen finanziellen Zuschuss: Der Lionsclub Kitzingen hat 1000 Euro für die gute Sache gespendet.

Den Fachvortrag bestritt an diesem Abend der Diplom-Psychologe, Hypnotherapeut und Buchautor Bernhard Trenkle, der die Arbeit der Hauptamtlichen in Kitzingen zu würdigen wusste. „Der Schwierigkeitsgrad in einer Sozialpsychiatrischen Beratungsstelle ist deutlich höher als bei anderen Beratungsdiensten.“ Nach seiner Erfahrung helfe im Umgang mit den Klienten nicht nur der Sachverstand, sondern auch eine gehörige Portion Humor – und zwar beiden Seiten.

Trenkle berichtete anhand von Beispielen anschaulich aus der Praxis einer anspruchsvollen Arbeit. Beispielsweise von einem Patienten, der sich für Jesus hielt. Die Ansprache des Therapeuten mag für Außenstehende sehr ungewöhnlich klingen, sie zeitigte aber Erfolg: „Sie haben doch eine gewisse Erfahrung als Zimmermann. Wir bräuchten ein Bücherregal fürs Büro.“ Die Folge: Der Patient blieb zwar in seiner Wahnvorstellung, fing aber tatsächlich eine neue Arbeit an und hatte ein Erfolgserlebnis. „Langsam kehrte er zurück in ein konstruktives Leben.“

In der Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen gehe es nach Trenkles jahrelangen Erfahrungen darum, mit dem Problem zu arbeiten und nicht dagegen. Nur so könne sich eine vermeintliche und eingebildete Schwäche zu einer Stärke verändern. „Wir sollten immer über die Stärke mit den Menschen arbeiten“, betonte Trenkle.

„Man sollte die Latte so hoch legen, dass man bequem drunter durch gehen kann“. Bernhard Trenkle, Dipl-Psychologe und Autor

Der Psychotherapeut, der in Rottweil praktiziert, arbeitet immer wieder und gerne mit Stotterern. Seine Empfehlung lässt sich auf andere Klienten übertragen: Ein Muster durchbrechen, etwas Überraschendes tun. Beispiel: Ein Mädchen ist aufgrund seines Stotterns immer wieder von Jungs gehänselt worden. Trenkles Ratschlag: Sie soll Bonbons einstecken und sie an die Jungs verteilen. Aber immer weniger Bonbons als Jungs da sind. Das Ganze garniert mit dem Satz: „Mehr gibt es heute aber nicht.“ Tatsächlich hatten die Jungs nach ein paar Tagen vergessen, das Mädchen zu ärgern.

(Gedanken)Muster durchbrechen, Überraschendes tun, das eigene Verhalten und das Anderer quasi überlisten. Nach Trenkles Erfahrungen wirken diese Methoden. Mit einem Mann, der zum dritten Mal bei der Führerscheinprüfung antreten musste, hatte er beispielsweise eine Wette laufen. Während der Fahrt solle er dem Prüfer einen Witz erzählen, den ihm der Therapeut in einem verschlossenen Umschlag mitgegeben hatte. Erst kurz vor der Prüfung durfte er den Umschlag öffnen. Anstatt nervös zu sein, war die Stimmung im Auto gelöst, der Mann verlor zwar die Wette, hielt den Führerschein aber endlich in Händen.

Humor kann helfen. Davon ist Bernhard Trenkle überzeugt. Seinen stotternden Patienten erzählt er gerne die Geschichte vom Bibel-Verkäufer, der trotz – oder gerade wegen seines Handicaps – Verkaufserfolge erzielt: „Wwwwwwollen Sie die Bibibibibibel kkkkkkaufen, oder ssssssoll ich Iiiiiiiihnen vorlesen?“ fragt er an der Haustür. Damit hat er es nicht nur zum besten Verkäufer im Haus gebracht, sondern mit seiner Geschichte auch vielen anderen Stotterern geholfen. „Alle meine Patienten haben Fortschritte gemacht“, versichert Trenkle. Weil eingefahrene Denk- und Verhaltensmuster durchbrochen wurden. Zum Schluss seines Vortrages hatte er noch einen Ratschlag für alle Zuhörer, deren Ehrgeiz Gefahr läuft, gesundheitliche Schäden anzurichten: „Man sollte die Latte so hochlegen, dass man bequem drunter durch gehen kann.“