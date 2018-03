Seit 20 Jahren an der Vereinsspitze

Das größte Problem des Musik- und Gesangvereins (MGV) Wiesentheid der letzten Hauptversammlung 2014 ist geblieben: Der überalterte Männerchor kann sich nur über Wasser halten, weil mit dem Chor aus Altenschönbach eine Singgemeinschaft gegründet wurde.

Aber Vorsitzender Wolfgang Lurati berichtete auch Positives. Die über 150-jährige Tradition des Gesangvereins werde durch den vor drei Jahren von Petra Herget ins Leben gerufene Kinderchor weitergetragen. Herget betonte, im MGV ein schönes Zuhause gefunden zu haben.

Durchschnittlich kamen 30 Kinder zu den 79 Proben und 20 Auftritten wie dem Familienkonzert, dem Konzert „Songs an einem Sommerabend“ oder dem offenen Singen in der Seniorenresidenz.

Über 100 Termine

Doris Lang blickte auf die Veranstaltungen, bei denen Orchester und Chor 2014 und 2015 mitgewirkt hatten, zurück. Die Serenade, die 2014 erstmals im Schlosspark erklang, war ein voller Erfolg. Höhepunkt des vergangenen Jahres war für alle Musiker der Besuch in der Partnerstadt Rouillac in Frankreich.

Auch Bürgermeister Werner Knaier betonte, wie wichtig der Verein für die Gemeinde sei. „Wir wissen, was uns die Musik wert ist“, sagte der Bürgermeister. Das bestätigen die über 100 Termine von Kirchenmusik bis zu Konzerten, sagte Knaier.

Damit das Orchester auch in Zukunft genügend Nachwuchs habe, werde mit einem musikpädagogischen Projekt in der Grundschule in Wiesentheid gearbeitet und die Kooperation mit der Sing- und Musikschule Steigerwald forciert, erklärte Lurati: „Wir werden mit unseren Bemühungen nicht locker lassen.“

Für das nächste Jahr hat das Führungsteam schon mit den Vorbereitungen begonnen: 50 Jahre Orchester des Musik- und Gesangvereins soll mit einem Tag der Musik im Juli und einem Jubiläumswochenende an Christi Himmelfahrt gefeiert werden, zu dem auch die Batterie Harmonie Rouillac kommen werde.

Weiter soll eine Serenade mit Auszügen aus dem Zapfenstreich stattfinden und im November wird das Kreisorchester des Nordbayerischen Musikbundes mit einem Konzert in der Steigerwaldhalle gastieren, hieß es.

Neuer Vorstand

Die Neuwahlen führten zu folgendem Vorstand: Erster Vorsitzender Wolfgang Lurati, stellvertretende Vorsitzende Sabine Berthold, Geschäftsführerin Birgit Enk, Schatzmeister ist Otto Enk, Schriftführer Gert Lang, Protokoll und Presse Doris Lang, Kulturwart Michaela Barthel, Jugendvertreterin Martina Frevert, Organisationsleiter Musik Winfried Berthold, Notenwart Orchester Birgit Enk, Notenwart Chor Alfred Heim, Beisitzer Thea Feth, Sigrid Stegner, Oskar Holzmann, Michael Lang, Jutta Fehlbaum, Hans Mathee. Kassenprüfer sind Gerhard Fehlbaum und Anita Göb.

Automatisch zum Vorstand gehören der Dirigent des Orchesters Edgar Roske, Erich Zink als Dirigent des Männerchores und die Leiterin des Kinderchores, Petra Herget.

Wolfgang Lurati steht seit nunmehr 20 Jahren an der Spitze des Vereins. Dafür erhielt er als Dankeschön ein Geschenk.