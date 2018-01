Segnitz und die Reformation

Mit dem Vortrag „Die protestantische Union 1608 bis 1621“ setzt die Gemeinde Segnitz am Samstag, 13. Mai, 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus (Zugang von der Sulzfelder Straße/Eintritt frei) ihren geschichtlichen Rückblick anlässlich des 875. Dorfjubiläums fort. Referent ist der Historiker Prof. Dr. Hans-Wolfgang Bergerhausen von der Universität Würzburg.

1608 wurde im ehemaligen Kloster Auhausen, das einst Segnitzer Dorfherrschaft war und inzwischen zur Markgrafschaft Ansbach gehörte, die protestantische Union gegründet. Sie war ein Bündnis protestantischer Reichsfürsten und Reichsstädte. Die Union hatte 13 Jahre Bestand. Ihre dominierenden Kräfte waren die calvinistische Kurpfalz und die lutherische Markgrafschaft Ansbach. Diese beiden Fürsten versuchten, die Union zu einem Instrument einer konfessionell geprägten, antihabsburgischen Außen- und Bündnispolitik zu machen. Sie beschränkten sich dabei nicht nur auf das Reich, sondern knüpften Verbindungen zu allen Gegnern der Habsburger.

Wichtige Rolle vor dem Dreißigjährigen Krieg

Die Union wurde deshalb in weite europapolitische Bezüge gerückt. In der Vorgeschichte des Dreißigjährigen Krieges spielte sie eine wichtige Rolle und bestimmte die Geschicke Deutschlands mit. Im fränkischen Reichskreis war es insbesondere Ansbach, das bewusst den Konflikt mit den katholischen Kreisständen suchte. Dies führte zu scharfen Spannungen mit dem Würzburger Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn. In diesem Spannungsfeld lag auch das ansbachische Dorf Segnitz. Bergerhausen wird diese Hintergründe aufzeigen und die Ereignisse im Vorfeld des Dreißigjährigen Krieges beleuchten.