Kirche erteilt den ehrenamtlichen Bestattern ihren Segen

Andreas Barber will die positiven Seiten der katholischen Kirche vermitteln. Ab sofort hat er dafür ein neues Betätigungsfeld. Barber ist einer von 15 ehrenamtlichen Begräbnisleitern in der Diözese Würzburg.

Eine Beerdigung ohne Pfarrer? Lange Zeit unvorstellbar. Dabei ist die Beerdigung kein Sakrament. Anders als Taufe oder Hochzeit dürfen auch Laien eine Beerdigung zelebrieren. Dass die katholische Kirche diese Laien ausbildet, ist allerdings neu. Zumindest in der Diözese Würzburg.

Im Norden und Westen Deutschlands sind ehrenamtliche Begräbnisleiter schon seit einigen Jahren im Einsatz. In der Diözese Würzburg startete im Frühjahr 2017 der erste entsprechende Kurs. Das Interesse war groß. Sieben Frauen und acht Männer haben an den sieben samstäglichen Kursangeboten zwischen April und September teilgenommen. Weitere 40 stehen auf der Warteliste. Alles Menschen, die Begräbnisse leiten wollen, die sich schon jetzt ehrenamtlich betätigen.

Andreas Barber ist Leiter der BRK-Bereitschaft Dettelbach. Er ist in der Notfallseelsorge tätig und ist Wortgottesdienstbeauftragter. 1989 hat er eine Lehre bei einem Bestatter begonnen, seit 2001 ist er Friedhofschaffner bei der Stadt Kitzingen. Zu seinen Aufgaben gehören die Grabherstellung und die Friedhofspflege. Mit seinen Kollegen trägt Barber die Verstorbenen zu Grabe. Etwa 180 sind es allein in diesem Jahr in den sechs Friedhöfen gewesen, die zu seinem Zuständigkeitsgebiet gehören. Kaum einer dürfte so viele Beerdigungen hautnah miterlebt haben, wie der 48-Jährige. Der Tod ist ihm längst vertraut. Angst hat er davor nicht. Und noch weniger vor seiner neuen Aufgabe.

Andreas Barber hat eine klare Vorstellung davon, wie eine würdige Beerdigung auszusehen hat. Das Trauergespräch mit den Angehörigen ist ihm wichtig. Deren Wünsche will er gerne aufnehmen – auch wenn es Grenzen gibt. Barber berichtet von Angehörigen, die sich den AC/DC-Klassiker „Highway to hell“ bei einer Bestattung wünschten. Natürlich hatte der zuständige Pfarrer abgelehnt. Mit einer christlichen Beerdigung habe das schließlich nichts zu tun.

„Die Bestattungen werden immer individueller“, hat Barber im Lauf der Zeit gelernt. Und: Die wenigsten Angehörigen setzen sich rechtzeitig mit dem Thema auseinander, viele verdrängen den Tod selbst dann noch, wenn der Sarg in die Erde gelassen wird. Für ihn ist klar: Wer einen kirchlichen Hintergrund hat, kann leichter Abschied nehmen. „Der christliche Glaube gibt Halt.“ Doch die Zahl der Christen sinkt. Immer häufiger wird eine Begleitung von Geistlichen auch bei Beerdigungen nicht mehr gewünscht. Viele weichen auf Bestatter und Trauerredner aus.

Und wenn doch ein Geistlicher gewünscht wird, geraten manche Pfarrer in Zeitnot. Der Fachkräftemangel macht auch vor den Kirchen nicht Halt. Kitzingens Pfarrer Gerhard Spöckl weiß das nur zu gut. „Die Räume, die wir betreuen müssen, werden größer, das Personal weniger“, sagt er. Dass die Kirche angesichts dieser Entwicklung neue Wege ausprobiert, sei nur zu begrüßen. Auch wenn er in Sachen ehrenamtliche Begräbnisleiter im ersten Moment irritiert war. Für Spöckl ist entscheidend, dass die Seelsorge an den „menschlichen Brennpunkten“ ansetzt. Neben den Eheschließungen gehören für ihn auch die Bestattungen dazu. Die bloße Beerdigung ließe sich nach wie vor gut abwickeln. Etwa 150 bis 200 Verstorbene hat es bislang in diesem Jahr in der Pfarreiengemeinschaft Kitzingen (Biebelried, Buchbrunn, Hoheim, Kitzingen St. Johannes und St. Vinzenz, Mainstockheim/Albertshofen, Repperndorf und Sulzfeld) gegeben. Spöckls größere Sorge betrifft die Nachsorge, die Betreuung der Hinterbliebenen. Die ist für ihn essenziell – und die wird aus Zeitgründen viel zu oft vernachlässigt. Für den Kitzinger Pfarrer ist das ein Punkt, an dem die ehrenamtlichen Begräbnisleiter eingesetzt werden könnten.

Andreas Barber sieht das genauso. Vom Trauergespräch über die Beisetzung bis hin zur Nachbesprechung will er für die Hinterbliebenen da sein. Sein Ziel: Die Angehörigen sollen das Gefühl haben, dass von kirchlicher Seite aus alles gut gelaufen ist. „Optimal wäre es natürlich, wenn ich ihnen dabei auch noch vermitteln könnte, was das Christentum ausmacht, nämlich der Glaube an die Auferstehung.“ Belehrend will er dabei aber keinesfalls auftreten. Vielmehr einfühlsam und unterstützend. „Vor allen Dingen will ich den Verstorbenen würdigen.“

Ehrenamtliche Begräbnisleiter gibt es seit dem 4. November in allen Dekanaten des Bistums Würzburg. Sie haben ein Zertifikat der Diözese erhalten und dürfen dieser Tätigkeit zunächst fünf Jahre nachgehen.

Ansprechpartner bei Beerdigungen ist weiterhin zunächst die Pfarrei. Sollte der Pfarrer aus zeitlichen Gründen nicht können, kann auf Wunsch der ehrenamtliche Begräbnisleiter einspringen.