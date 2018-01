Schwer verletzt: 64-jähriger Autofahrer übersieht Motorradfahrer in Unterfranken

Ein 64-Jähriger hat am späten Mittwochnachmittag einen entgegenkommenden Motorradfahrer in Marktbreit übersehen. Laut der Polizei stießen das Auto und Motorrad stießen daraufhin zusammen.Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.Der Rentner fuhr die Adam-Fuchs-Straße in Richtung Kitzingen entlang und wollte auf Höhe der dortigen Pizzeria nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 34-jährigen Motorradfahrer. Dieser prallte gegen die rechte Fahrzeugseite des Fahrzeugs und stürzte auf den Asphalt.Der Kradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste zur Behandlung in die Main-Klinik Ochsenfurt eingeliefert werden. Die 60-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und musste in die Klinik verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf 13.000 Euro.