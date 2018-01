Schwarzach: Gute Wasserqualität im Anglersee

Beim Sportangelverein Schwarzach läuft es richtig rund. Unter den 120 Mitgliedern sind auch zehn Jugendliche – Nachwuchs ist vorhanden. Wären da nicht die Sorgen um den Wasserstand im Anglersee bei Düllstadt. „Wir brauchen dringend Regen und Schnee“, sagte Gewässerwart Willi Öttinger am Sonntag in der Jahreshauptversammlung der Vereinigung. Zwar sei die Wasserqualität nach wie vor gut, der Pegelstand sei hingegen so niedrig wie noch nie.

Ehrung der erfolgreichsten Angler

Traditionell wurden bei dem Treffen im Sportheim des SV Stadtschwarzach verdiente Mitstreiter und die erfolgreichsten Petrijünger der zurückliegenden zwölf Monate geehrt. Vorsitzender Walter Link ernannte auf einstimmigen Beschluss des Vorstands und der Zustimmung der Anwesenden Günter Schellhorn zum neuen Ehrenmitglied. Schellhorn hatte den Verein 1979 mit aus der Taufe gehoben. Seit Eintritt ins Rentenalter engagiere sich das Gründungsmitglied unermüdlich rund um das Vereinsgewässer, lobte Link den Einsatz. „Mit seiner Tatkraft und seinem Fachwissen ist er eine große Stütze des Vereins“, so der Vorsitzende. Schellhorn war schon mehrfach Anglerkönig.

Viele Aktivitäten 2016

Im vergangenen Jahr musste er Bernhard Vollhals den Vortritt lassen. Der neue Anglerkönig, der auch den Weißfischwettbewerb für sich entschied, nahm die Königskette in Empfang. Jugendangelkönig wurde André Meuser. Als Vereinsmeister trug sich Florian Wandelt in die Siegerlisten ein. Jugendvereinsmeister wurde Marvin Götz. Sieger des Jahreseröffnungsangelns war Claudius Feidel. Außerdem wurde Heinrich Kuhn für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Walter Link freute sich darüber, dass 36 aktive und passive Mitglieder an der Hauptversammlung teilnahmen.

Er erinnerte an die Aktivitäten 2016. In den See wurden Acht-Zentner-Karpfen eingesetzt, zudem viele Raubfische. „Das war nach dem Raubfischsterben 2015 auch dringend nötig“, erläuterte Link. Bis auf das Weißfischangeln war die Beteiligung an den Wettbewerben gut.

Großes Interesse der Jugendlichen

Als vollen Erfolg bezeichnete der Vorsitzende das „Nachtangeln“ für Jugendliche Ende Juli. Trotz der gleichzeitig stattfindenden Fußball-Europameisterschaft sei das traditionelle Fischerfest erfolgreich verlaufen. Für die Helfer gab es eine Brotzeit im September an der Fischerhütte. 20 Kinder wurden bei der Ferienpassaktion auf dem Vereinsgelände betreut. „Das Interesse der Jugendlichen am Sportfischen ist groß“, betonte Link.