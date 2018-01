Schulnotizen: Forschern im Virchowlab über die Schultern geschaut

Schüler der 10. Jahrgangsstufe aus dem Gymnasium Marktbreit besuchten das Virchowlab am Institut für experimentelle Biomedizin der Universität Würzburg. Die Wissenschaftler dort untersuchen die Ursachen von Krankheiten. Dabei stehen Themen wie Herz- und Kreislauferkrankungen, neurologische und chronisch-entzündliche Erkrankungen sowie die Mechanismen der Krebsentstehung im Zentrum des Interesses, wie die Schüler erfuhren. Am Ende stehe immer ein Ziel: Die Erkenntnisse für das Verständnis und die Behandlung von Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Rheuma, Multipler Sklerose, Diabetes oder Krebs einsetzen zu können. Schon im Vorfeld ihres Laborbesuchs hatten sich die Schüler in Gruppenarbeiten mit dem Thema Seuchen und Infektionskrankheiten und deren Übertragungswege befasst, so die Mitteilung an die Presse. Nachdem sie die Ergebnisse ihrer Recherchen im Plenum präsentiert hatten, wurden die Nachwuchsforscher mit den Laborgeräten vertraut gemacht und experimentierten anschließend. So war zu sehen, wie mit modernen Methoden Übertragungswegen von Infektionskrankheiten auf die Spur zu kommen ist. Dieses Praktikum unterstütze die naturwissenschaftliche Ausbildung am Gymnasium Marktbreit, wird außerdem mitgeteilt. Foto: NILS REINHARD